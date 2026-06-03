Hotelierii turci discută despre reducerea maximă a prețurilor din cauza scăderii cererii.

Despre aceasta a anunțat reprezentantul afacerilor hoteliere din Bodrum și membru al Asociației Turoperatorilor din Turcia (TÜRSAB), Nihat Yuzbași, informează gazeta.ru.

„Concurența se intensifică, iar turiștii au devenit mult mai sensibili la prețuri. Multe companii sunt deja nevoite să revizuiască costul serviciilor. În prezent discutăm despre o reducere maximă a prețurilor”, a declarat Yuzbași.

El a adăugat că creșterea costurilor continuă să pună presiune pe sectorul turistic din Turcia, în timp ce țări precum Grecia, Egipt, Tunisia și o serie de state balcanice oferă opțiuni de vacanță mai avantajoase ca preț. Cu toate acestea, Turcia își păstrează competitivitatea datorită calității înalte a serviciilor, infrastructurii hoteliere dezvoltate și experienței în domeniul turismului.

Yuzbași a subliniat, de asemenea, că rezultatele sezonului turistic curent pot fi influențate semnificativ de rezervările de ultim moment, fluctuațiile cursurilor valutare și situația regională. Mulți participanți pe piață încă nu se grăbesc să tragă concluzii finale despre sezon.

În condițiile actuale, pentru afacerile hoteliere, cea mai importantă sarcină rămâne menținerea calității serviciilor în timp ce se controlează cheltuielile.

Sectorul turistic din Turcia resimte impactul tensiunilor din Orientul Mijlociu: din cauza prudenței călătorilor și a rezervărilor mai târzii, țara poate pierde până la 8–10 milioane de dolari pe zi în sezonul activ.

După cum s-a comunicat anterior, vacanțele în Turcia s-au scumpit cu 30% din cauza inflației ridicate din țară.