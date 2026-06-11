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11 Iunie 2026, 09:36
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Hegseth: Pentagonul recunoaște răpirea președintelui Cubei

Cuba nu ar trebui să încerce să obțină arme capabile să lovească baza militară americană de la Guantanamo sau teritoriul Statelor Unite.

Hegseth: Pentagonul recunoaște răpirea președintelui Cubei.
Hegseth: Pentagonul recunoaște răpirea președintelui Cubei.

Despre aceasta a anunțat pe 10 iunie șeful Pentagonului, Pete Hegseth, discursul său la sosirea la bază fiind transmis pe YouTube, transmite news.am.

„Sarcina noastră în departamentul militar este să fim pregătiți pentru orice decizie pe care o va lua comandantul suprem pentru a proteja poporul american. Guvernului Cubei i-ar fi nerezonabil să încerce să achiziționeze sau să obțină acces la arme capabile să atingă această bază sau teritoriul SUA”, a declarat el.

Potrivit lui Hegseth, în acest caz Havana ar provoca singură o confruntare pe care nu doar că nu o dorește, dar nici nu ar putea să o suporte.

În aceeași zi, Hegseth a admis posibilitatea unui scenariu de răpire a președintelui Cubei, Miguel Diaz-Canel. Potrivit șefului Pentagonului, o astfel de decizie se află printre opțiunile luate în considerare de Washington.

„Toate opțiunile sunt pe masă”, a spus Hegseth.

Ministrul de Externe al Cubei, Bruno Rodriguez Parrilla, a declarat pe 22 mai că secretarul de stat american Marco Rubio încearcă să provoace o agresiune militară împotriva țării. El a afirmat că Cuba nu a fost niciodată o amenințare la adresa securității Statelor Unite. Rubio a menționat pe 21 mai că Washingtonul ar prefera să reglementeze relațiile cu Cuba pe cale diplomatică, însă probabilitatea unui astfel de scenariu rămâne în prezent scăzută.

Președintele american Donald Trump a declarat joi, 4 iunie, că Statele Unite au ca obiectiv schimbarea regimului din Cuba.

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