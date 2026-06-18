Hegseth: Europa trebuie să preia inițiativa în dezvoltarea „NATO 3.0”.

Secretarul Apărării al SUA, Pete Hegseth, a declarat că Europa trebuie să preia rolul principal în dezvoltarea „NATO 3.0” modernizat și în formarea unei „alianțe militare reale și puternice”.

Despre aceasta a vorbit Hegseth joi, la Bruxelles, înainte de întâlnirea cu colegii săi din NATO, scrie euronews.com.

„NATO 3.0” este o reflecție asupra perioadei post-Război Rece, care ar trebui să readucă alianța la o structură militară reală, puternică, cu capacități militare autentice, capabile să descurajeze inamicul chiar aici, pe continent, și să preia un rol de lider în asigurarea apărării tradiționale a Europei”, a declarat Hegseth.

Președintele SUA, Donald Trump, a făcut în repetate rânduri apel către aliații europeni din NATO să aloce mai multe fonduri pentru apărare și a sugerat că intenționează să reducă rolul SUA în alianță, concentrându-și atenția asupra Chinei și regiunii Indo-Pacific.

Potrivit unor informații, în mai, Washingtonul a notificat membrii NATO că va reduce numărul bombardierelor, avioanelor de vânătoare, navelor militare și altor mijloace militare destinate alianței.

Trump a amenințat, de asemenea, cu retragerea trupelor din Germania în contextul unui conflict cu cancelarul federal al Germaniei, Friedrich Merz, apoi și din Polonia, însă, se pare, și-a schimbat decizia și a anunțat desfășurarea a încă 5.000 de militari în Polonia.

La summitul de la Haga de anul trecut, țările NATO și-au asumat angajamentul ca până în 2035 să aloce anual 5% din PIB pentru nevoile de bază ale apărării și pentru un spectru mai larg de domenii legate de apărare și securitate, iar, potrivit lui Hegseth, mulți deja respectă aceste promisiuni, însă unii „mai au de făcut eforturi”.

„Vom vorbi deschis despre acest lucru atât în întâlnirile închise, cât și public”, a declarat el joi jurnaliștilor, lăudând în același timp bugetul propus de Trump pentru apărare de 1,5 trilioane de dolari drept „un mesaj pentru pace”.

Potrivit lui Hegseth, astfel de investiții sunt esențiale pentru potențialul militar al SUA și „crearea unui arsenal al libertății care, în primul rând, protejează America și interesele americane, dar și întărește puterea NATO și a aliaților noștri”.