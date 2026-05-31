Hegseth a criticat Europa și a indicat amenințarea chineză.

În discursul său, citat de agențiile internaționale de știri, șeful Departamentului Apărării al SUA a amenințat aliații NATO cu consecințe dacă nu își vor crește suficient cheltuielile pentru apărare, transmite dw.com.

„De prea mult timp, solicitările politicoase adresate aliaților noștri europeni de a-și crește cheltuielile pentru propria apărare au rămas fără răspuns”, a spus șeful Pentagonului, adăugând că acum țările Europei „încep în sfârșit să recupereze terenul pierdut”. „Avem nevoie de parteneri, nu de protectorat”, a subliniat Hegseth. El a numit temelia unui parteneriat solid „o coincidență concretă a intereselor naționale”, în timp ce Europa, în opinia sa, „s-a distras cu retorica globalistă goală despre o ordine internațională bazată pe reguli”.

Aliații europeni ai SUA din NATO, precum și Canada, au crescut în 2025 cheltuielile pentru apărare cu 19,6% comparativ cu nivelul din 2024. Totuși, contribuția lor totală rămâne mai mică decât cheltuielile SUA.

Pete Hegseth a atras atenția asupra amenințării chineze

„Creșterea fără precedent a potențialului militar al Chinei și extinderea activităților sale militare în regiune (Asia-Pacific – n.r.) și dincolo de aceasta” provoacă „o îngrijorare justificată”, a declarat ministrul Apărării al SUA. Potrivit acestuia, Washingtonul nu este interesat de o „confruntare inutilă”, ci urmărește un echilibru durabil al puterii în Asia, în care China să nu poată „impune dominația sa” țărilor din regiune.

În acest context, Hegseth a îndemnat partenerii asiatici ai SUA să crească și ei cheltuielile pentru apărare, afirmând că securitatea în regiune nu trebuie să se bazeze „disproporționat pe puterea militară americană”. Ca exemple pozitive, șeful Departamentului Apărării american a menționat Coreea de Sud, Japonia, Australia și Filipine, în timp ce Noua Zeelandă a fost acuzată de „parazitism” pe seama contribuabililor americani.

În ceea ce privește Taiwanul, Hegseth a declarat că relațiile SUA cu această insulă rămân neschimbate, însă „orice decizie privind viitoarele livrări de arme către Taiwan” va fi luată de Donald Trump. După întâlnirea cu președintele Chinei, Xi Jinping, la mijlocul lunii mai la Beijing, președintele SUA a suspendat o tranzacție de arme cu Taipei în valoare de 14 miliarde de dolari.