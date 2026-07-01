Harvey Weinstein a suferit un atac de cord în închisoare.

Producătorul de film de la Hollywood, Harvey Weinstein, a fost transferat din închisoarea Rikers Island din New York la spital din cauza unor probleme grave cu inima.

Acestuia i s-a înrăutățit starea acum aproximativ două săptămâni din cauza pneumoniei, transmite tmz.com.

Din publicație reiese că producătorul a avut dificultăți de respirație. Ulterior, angajații închisorii l-au dus la secția protejată a spitalului Bellevue din Manhattan, unde rămâne sub supravegherea medicilor.

Harvey Weinstein a dezvoltat insuficiență cardiacă. Până acum nu au fost făcute declarații oficiale din partea spitalului sau a reprezentanților închisorii despre starea sa.

În 2020, Harvey Weinstein a fost condamnat la 23 de ani de închisoare, atunci a suferit primul atac de cord. Patru ani mai târziu, sentința a fost anulată din cauza unor nereguli în proces. Totuși, producătorul nu a fost eliberat, primind o pedeapsă de 16 ani pentru un alt caz de viol în Los Angeles. În 2024, i s-a diagnosticat cancer de măduvă osoasă și sânge.

Un an mai târziu, la rejudecarea cazului, jurații tribunalului din New York l-au găsit vinovat pe Harvey Weinstein pentru un episod de agresiune sexuală și l-au achitat pentru o altă acuzație. Sentința finală încă nu a fost pronunțată. În iunie anul acesta, Curtea de Apel din California a menținut verdictul de vinovăție, dar a dispus reexaminarea pedepsei cu posibilitatea reducerii acesteia.