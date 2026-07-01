theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Point.md logoPoint
1 Iulie 2026, 21:11
2 722
Copiază linkul
Link copiat

Harvey Weinstein a suferit un atac de cord în închisoare

Producătorul de film de la Hollywood, Harvey Weinstein, a fost transferat din închisoarea Rikers Island din New York la spital din cauza unor probleme grave cu inima.

Harvey Weinstein a suferit un atac de cord în închisoare.
Harvey Weinstein a suferit un atac de cord în închisoare.

Acestuia i s-a înrăutățit starea acum aproximativ două săptămâni din cauza pneumoniei, transmite tmz.com.

Din publicație reiese că producătorul a avut dificultăți de respirație. Ulterior, angajații închisorii l-au dus la secția protejată a spitalului Bellevue din Manhattan, unde rămâne sub supravegherea medicilor.

Harvey Weinstein a dezvoltat insuficiență cardiacă. Până acum nu au fost făcute declarații oficiale din partea spitalului sau a reprezentanților închisorii despre starea sa.

În 2020, Harvey Weinstein a fost condamnat la 23 de ani de închisoare, atunci a suferit primul atac de cord. Patru ani mai târziu, sentința a fost anulată din cauza unor nereguli în proces. Totuși, producătorul nu a fost eliberat, primind o pedeapsă de 16 ani pentru un alt caz de viol în Los Angeles. În 2024, i s-a diagnosticat cancer de măduvă osoasă și sânge.

Un an mai târziu, la rejudecarea cazului, jurații tribunalului din New York l-au găsit vinovat pe Harvey Weinstein pentru un episod de agresiune sexuală și l-au achitat pentru o altă acuzație. Sentința finală încă nu a fost pronunțată. În iunie anul acesta, Curtea de Apel din California a menținut verdictul de vinovăție, dar a dispus reexaminarea pedepsei cu posibilitatea reducerii acesteia.

Sursă
Point.md logoPoint
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici