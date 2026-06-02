adevarul.ro logoadevarul
2 Iunie 2026, 14:25
10 238
Copiază linkul
Link copiat

Haos pe aeroporturile din România: Numărul zborurilor anulate a crescut de mai multe ori

Aeroporturile din România se numără printre cele mai afectate din Europa de valul de anulări de zboruri provocat de scumpirea combustibilului pentru aviație.

Potrivit analiștilor, în ultimele luni numărul zborurilor anulate în țară a crescut de zeci de ori comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, informează adevarul.ro.

Cea mai gravă situație s-a înregistrat pe aeroportul din București, însă problemele au afectat și alte aeroporturi din țară. Pe lângă anulările de zboruri, pasagerii se confruntă tot mai des cu întârzieri prelungite ale decolărilor.

Cele mai multe perturbări au fost înregistrate pe rutele europene populare, folosite intens de migranți muncitori și turiști.

Totodată, Comisia Europeană a reamintit companiilor aeriene că scumpirea combustibilului nu este un motiv pentru a refuza plata despăgubirilor către pasageri. Conform regulilor europene, în cazul anulării unui zbor, călătorii pot primi compensații bănești, a căror valoare depinde de distanța traseului și poate ajunge la câteva sute de euro.

Experții subliniază că creșterea prețurilor la combustibil și majorarea costurilor pentru transportatorii aerieni continuă să pună presiune pe piața transportului aerian, ceea ce poate duce la noi perturbări în funcționarea aeroporturilor din Europa.

