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ixbt.com logoixbt
30 Iunie 2026, 12:48
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Hackerii au furat de la un furnizor Apple date despre sute de componente și imagini cu iPhone 18 Pro

Listele confidențiale ale componentelor și furnizorilor, precum și fotografiile viitoarelor modele iPhone 18 Pro de la Apple, au apărut într-o listă de fișiere publicate pe darknet de un grup de hackeri.

Hackerii au furat de la un furnizor Apple date despre sute de componente și imagini cu iPhone 18 Pro.
Hackerii au furat de la un furnizor Apple date despre sute de componente și imagini cu iPhone 18 Pro.

Infractorii au furat date de la un furnizor indian al companiei americane Tata Electronics, scrie Reuters.

Aceasta ar putea afecta negativ Apple și relațiile sale cu Tata, având în vedere că majoritatea acordurilor cu furnizorii sunt strict protejate de Apple și ar putea oferi concurenților, producătorilor de produse contrafăcute și propriilor furnizori ai companiei o idee despre cine produce ce, informează ixbt.com.

Compania Tata, care furnizează componente și asamblează iPhone-uri prin contract, devine unul dintre cei mai importanți parteneri de producție ai Apple în afara Chinei.

Anterior, agenția Reuters a raportat despre scurgerea a peste 200.000 de fișiere, publicate în dark web de compania World Leaks, care privesc Tata Electronics și conțin presupuse documente de proiectare a componentelor pentru modelele vechi de iPhone și unele piese Tesla – ambele companii-client ale Tata.

Noile documente, examinate de agenția Reuters, arată că există cel puțin șase fișiere în care multe componente ale modelelor iPhone 18 Pro sunt asociate cu un anumit furnizor. Acestea includ informații despre microcipuri pe placa principală, precum și despre baterie și camere.

Apple consideră aceste informații confidențiale și este îngrijorată de răspândirea documentelor în dark web, deoarece privesc modele încă nelansate. În total, documentele descriu în detaliu sute de piese care vor fi instalate în viitoarele modele iPhone 18 Pro.

Anterior, agenția Reuters a raportat că Apple investighează acest incident și colaborează cu Tata pentru măsuri pe termen lung. Compania Tata a restricționat accesul intern la sistemele confidențiale pe durata anchetei privind scurgerea și a angajat un consultant global pentru efectuarea unei expertize judiciare contabile.

Potrivit unei surse familiarizate cu situația, pe mai multe fișiere scurse erau prezente filigrane Apple cu mențiunea „confidențial” și denumiri cod interne Apple corespunzătoare generației iPhone 18 Pro.

În dosarul cu fișierele iPhone 18 Pro se află fotografii și videoclipuri cu iPhone-uri supuse testelor de cădere la una dintre fabricile Tata, datate începutul anului 2026. Acestea arată un telefon obișnuit, plat, gri, cu trei camere pe spate și logo-ul Apple.

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