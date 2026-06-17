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theins.ru logotheins
17 Iunie 2026, 09:41
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Hackerii au furat datele producătorului Ozempic: Compania a refuzat să plătească răscumpărarea

Gruparea de hackeri FulcrumSec a declarat că a furat peste un terabyte de date de la gigantul farmaceutic danez Novo Nordisk, producătorul medicamentelor pentru tratamentul obezității și diabetului Wegovy și Ozempic.

Hackerii au furat datele producătorului Ozempic: Compania a refuzat să plătească răscumpărarea.
Hackerii au furat datele producătorului Ozempic: Compania a refuzat să plătească răscumpărarea.

Compania Novo Nordisk a refuzat să plătească o răscumpărare de 25 de milioane de dolari, astfel că FulcrumSec caută cumpărători pentru o parte din datele furate, scrie theins.ru, citând reuters.com.

Într-un comunicat extins, grupul susține că a petrecut mai mult de două luni în rețelele Novo Nordisk, începând din martie 2026. Potrivit grupării, datele furate includ cod sursă, informații confidențiale despre medicamentele lansate și în curs de dezvoltare, date din studiile clinice, informații despre angajați, medici și pacienți, date despre capacitățile de producție, precum și informații interne despre sistemele AI ale companiei. Blogul DataBreaches.net raportează că hackerii au transmis o presupusă corespondență cu Novo Nordisk din 1 iunie, însoțită de o listă cu peste 700.000 de fișiere, în volum total de aproximativ 1,3 terabytes.

Existenta incidentului a fost recunoscută de Novo Nordisk pe 11 iunie, care a raportat acces neautorizat la un „număr limitat” de sisteme IT interne și scurgerea unor date personale. După refuzul companiei de a plăti, FulcrumSec a declarat că „examinează posibilitatea” unei vânzări private a unei părți din datele despre anumite medicamente și materiale interne.

Totodată, FulcrumSec susține că o parte din datele furate nu vor fi făcute publice. Conform „strategiei de reducere a daunelor”, gruparea intenționează să păstreze confidențialitatea informațiilor despre mii de angajați și medici ai companiei, datele a aproximativ 11.500 de pacienți care au participat la studiile clinice sub pseudonime, precum și informații despre tehnologiile operaționale și software-ul facilităților de producție Novo Nordisk.

Reuters nu a putut verifica imediat autenticitatea materialelor publicate de hackeri. Compania nu a răspuns solicitării de comentarii. În plus, site-ul de cercetare VX-Underground a raportat luni despre un atac asupra Novo Nordisk comis de un hacker necunoscut, însă FulcrumSec susține că este vorba despre două incidente independente.

Sursă
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