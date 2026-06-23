Guvernul Veștea nu a trecut votul în Parlamentul României.

Guvernul condus de premierul desemnat Adrian Veștea nu a obținut majoritatea necesară de voturi în Parlament. Principalul motiv al eșecului a fost boicotul partidelor de opoziție AUR și UDMR.

Deputații acestor fracțiuni au refuzat să participe la procedură, lipsind coaliția de guvernare de șansele de succes, scrie rupor.md.

Principalele date ale votului:

Necesare pentru aprobare: 233 de voturi.

Voturi „pentru” obținute: în total 189 de voturi.

Prezenți în sală: 358 de parlamentari din 464.

Demaraj în plină ședință

Atmosfera în sala ședinței comune a Senatului și Camerei Deputaților luni seara a fost extrem de tensionată. Liderul partidului de dreapta AUR, Gheorghe Simion, a numit deschis ceea ce se întâmplă în Parlament „un sinonim al trădării”. În timpul votului, deputații din fracțiunea sa au părăsit demonstrativ sala. Chiar înainte de anunțarea oficială a rezultatelor, Simion a publicat pe rețelele sociale un mesaj cu textul: „Guvernul Veștea/Nicușor a picat la vot!”.

Reprezentantul coaliției, Sorin Cîmpeanu, comentând eșecul acordurilor, a numit reținerea opoziției „un joc al democrației”. El a confirmat că până în ultimul moment a purtat negocieri cu liderii AUR, sperând la o poziție responsabilă din partea lor.

Criza de încredere

Chiar Adrian Veștea, în discursul său programatic înainte de vot, a subliniat instabilitatea internațională, războiul din Ucraina și problemele economice interne. Totuși, problema cheie a României a numit-o „criza de încredere” între cetățeni și instituțiile statului. Restabilirea acestei încrederi Veștea a numit-o misiunea principală, dar acum deja imposibilă, a cabinetului său.

Ce urmează?

Țara rămâne în continuare sub conducerea unui guvern interimar. Acum mingea este în terenul președintelui Nicușor Dan. Șeful statului este obligat să convoace consultări de urgență cu partidele parlamentare și să propună o nouă candidatură pentru funcția de prim-ministru.

În culisele Parlamentului se aud deja primele propuneri. Social-democrații (PSD) insistă ca noul guvern să fie format de un reprezentant al formațiunii lor politice, deoarece tocmai ei au câștigat alegerile. Fostul secretar general al PSD, Paul Stănescu, a declarat public că următorul premier trebuie să fie Sorin Grindeanu.