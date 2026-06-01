Guvernul României nu a confirmat că drona din Galați a fost doborâtă de apărarea antiaeriană ucraineană.

Despre acest lucru oficialul a declarat într-un comentariu pentru publicația Digi24, transmite „Europa Liberă”.

La întrebarea dacă poate confirma declarația președintelui conform căreia drona rusă și-a schimbat traiectoria după ce a fost interceptată de mijloacele ucrainene de apărare antiaeriană, ministrul Apărării a răspuns că nu deține date în acest sens.

„Dacă a fost o manevră intenționată sau dacă s-a pierdut legătura – este o întrebare la care nu putem răspunde”, a declarat Miruță.

El a adăugat că instituțiile care se ocupă de expertiza resturilor aparatului de zbor pot stabili mai multe detalii privind circumstanțele incidentului.

„Probabil există posibilitatea efectuării unei expertize balistice a componentelor sau, poate, Serviciul Român de Informații sau cineva care s-a ocupat de acest caz deține astfel de informații. Pe radarele noastre am văzut traiectoria acestei drone. Am văzut cum se apropia dinspre Marea Neagră, traversând Dunărea, intrând în spațiul aerian al României și prăbușindu-se în Galați”, a declarat ministrul.

Miruță este convins că declarațiile publice privind motivele schimbării traiectoriei dronei distrag atenția de la problema principală. El a subliniat că responsabilitatea pentru incidentul din Galați revine în totalitate Rusiei.

„Federația Rusă nu poate justifica de ce o dronă rusă cu aproximativ 30 de kilograme de trinitrotoluen, substanță explozivă, a pătruns într-un spațiu aerian unde acest lucru era interzis”, a spus ministrul.

„Dacă în Rusia se aud voci care, după aceste date, susțin că nu este a lor (drona), îi invit să vină și să preia numărul de serie și să găsească fabrica din Rusia unde a fost produs acest aparat. Atât timp cât are încărcătură explozivă, obligația celor care îl lansează este să-i urmărească traiectoria”, a adăugat Miruță.

Reamintim că în noaptea de 29 mai o dronă de atac rusă s-a izbit de acoperișul unui bloc de locuințe din Galați și a explodat, distrugând acoperișul și provocând un incendiu în holul apartamentului de la ultimul etaj. Două persoane au fost rănite.

Acesta este, până în prezent, cel mai grav incident de la începutul cazurilor în care drone de atac rusești au pătruns pe teritoriul României și Moldovei.

În aceeași dimineață, Ministerul Apărării din România a anunțat că drona a fost identificată ca fiind un aparat rusesc de tip „Geran-2”.