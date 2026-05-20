Guvernul Poloniei a îndemnat consumatorii la „patriotismul cartofilor”.

Conform datelor disponibile, creșterea importului de cartofi a dus la scăderea prețurilor pe piața internă și a provocat nemulțumirea fermierilor, transmite euractiv.com.

Potrivit materialului Euractiv, de câteva luni supraproducția de cartofi pune presiune pe piețele europene, ceea ce determină scăderea prețurilor la această cultură. Polonia, unde cartoful este unul dintre principalele alimente, s-a confruntat, de asemenea, cu această problemă. În 202,5 țara a înregistrat o recoltă record, cu aproape 18% mai mare decât anul trecut, iar importul de cartofi a crescut cu 16%.