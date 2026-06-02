eurointegration.com.ua
2 Iunie 2026, 17:20
1 781
Guvernul Poloniei a aprobat interzicerea utilizării smartphone-urilor în școli

În Polonia, guvernul a aprobat o serie de hotărâri menite să protejeze copiii în mediul online. Una dintre acestea prevede restricții privind utilizarea smartphone-urilor în școli.

Guvernul polonez a adoptat o serie de hotărâri menite să întărească protecția copiilor în mediul online, transmite eurointegration.com.ua.

Acestea vizează probleme precum protecția minorilor împotriva conținutului pornografic și a răufăcătorilor, accelerarea eliminării conținutului ilegal din spațiul online etc., a declarat ministrul pentru Digitalizare, Krzysztof Gawkowski.

Una dintre măsuri se referă la limitarea utilizării smartphone-urilor de către copii în timpul zilei de școală.

„Dorim să susținem concentrarea asupra studiului, interacțiunii cu colegii și dezvoltarea tinerilor, în locul dependenței de ecrane și notificări nesfârșite”, a subliniat ministrul.

Proiectul prevede că, începând cu anul școlar următor, instituțiile de învățământ, atât de stat, cât și private, pot interzice folosirea smartphone-urilor, tabletelor și a dispozitivelor similare pe toată durata zilei de școală – atât în timpul orelor, cât și în pauze.

„Desigur, sunt prevăzute anumite excepții. Acestea includ situații legate de sănătate și siguranță, precum și cazurile în care profesorul dorește să utilizeze telefoanele în procesul educațional”, a precizat ministrul Educației, Barbara Nowacka.

Potrivit acesteia, aproximativ jumătate dintre școlile poloneze aplică deja astfel de măsuri din proprie inițiativă.

Sursă
eurointegration.com.ua
