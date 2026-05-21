eurointegration.com.ua logoeurointegration
21 Mai 2026, 19:09
3 268
Guvernul Marii Britanii a anunțat măsuri de sprijin în contextul consecințelor războiului din Iran

Ministrul Finanțelor din Regatul Unit, Rachel Reeves, a anunțat joi un pachet de măsuri destinat reducerii costului vieții pentru populație și sprijinirii sectoarelor industriale afectate de războiul din Orientul Mijlociu.

Măsurile anunțate includ reducerea temporară a cotei taxei pe vânzări pentru unele atracții turistice, în special muzee, obiective și grădini zoologice, de la 20% la 5% pe durata verii. De asemenea, se introduce transport gratuit cu autobuzul pentru copiii cu vârsta până la 15 ani în luna august, transmite eurointegration.com.ua.

Ministrul a declarat că Regatul Unit va suspenda tarifele de import pentru zeci de tipuri de produse alimentare, inclusiv biscuiți, ciocolată și nuci.

„Mă aștept ca supermarketurile să transfere integral această economie (din reducerea tarifelor) către clienții lor”, a explicat Reeves.

Șeful Ministerului britanic de Finanțe a declarat, de asemenea, parlamentarilor că intenționează să majoreze taxele pentru companiile petroliere care activează în Regatul Unit, pentru a acoperi cheltuielile planului de ajutor pentru populație.

În plus, guvernul va aloca 350 de milioane de lire sterline (404 milioane de euro) pentru un „fond de reziliență” destinat producătorilor de substanțe chimice critice. De asemenea, se planifică alocarea a 120 de milioane de lire sterline (138 milioane de euro) pentru sprijinirea sectorului ceramicii.

