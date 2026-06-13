Grupul procurorilor generali din SUA a început o anchetă împotriva OpenAI

Coaliția procurorilor generali ai statelor SUA a început o investigație împotriva companiei OpenAI. Despre aceasta raportează Reuters și The Wall Street Journal citând surse.

Potrivit interlocutorilor publicațiilor, vineri OpenAI a primit o citație judiciară din partea procurorului general al statului New York. Conform acesteia, compania este obligată să furnizeze documente care descriu funcționarea și impactul asupra utilizatorilor. În special — publicitatea, metodele de implicare și păstrare a audienței, precum și mecanismele de procesare a datelor personale. Cererea include, de asemenea, solicitări privind interacțiunea platformei cu minorii și persoanele în vârstă.

OpenAI a declarat că intenționează să colaboreze constructiv cu birourile procurorilor generali.

La începutul lunii iunie, autoritățile din Florida au fost primele dintre statele americane care au intentat un proces împotriva șefului OpenAI, Sam Altman, pentru prejudicii aduse minorilor. Ei au acuzat platforma de inducere intenționată în eroare cu privire la siguranța acesteia.