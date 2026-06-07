Grossi a făcut apel la reluarea dialogului privind programul nuclear al Iranului.

Despre aceasta a declarat Grossi la o conferință de presă la Viena, comentând loviturile reciproce de astăzi dintre Iran și Israel, transmite report.az.

Potrivit acestuia, în ciuda tensiunilor actuale, astfel de crize au avut loc și anterior, iar cu timpul situația s-a stabilizat.

„Am mai văzut astfel de situații și am fost martori ai momentelor când situația se calma. Mesajul meu rămâne același: este necesar dialogul. Acest dialog poate lua diverse forme", a spus șeful AIEA.

Grossi a mai menționat că acțiunile militare active complică procesul de inspecții la obiectivele nucleare.

Conducătorul AIEA a comunicat că în prezent menține doar „contacte sporadice” cu ministrul de Externe al Iranului, Abbas Araghchi, dar în general canalul de comunicare este întrerupt.