theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
report.az logoreport
7 Iunie 2026, 16:35
225
Copiază linkul
Link copiat

Grossi a făcut apel la reluarea dialogului privind programul nuclear al Iranului

Șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), Rafael Grossi, a făcut apel la reluarea dialogului privind programul nuclear iranian pe fondul agravării situației în Orientul Mijlociu.

Grossi a făcut apel la reluarea dialogului privind programul nuclear al Iranului.
Grossi a făcut apel la reluarea dialogului privind programul nuclear al Iranului.

Despre aceasta a declarat Grossi la o conferință de presă la Viena, comentând loviturile reciproce de astăzi dintre Iran și Israel, transmite report.az.

Potrivit acestuia, în ciuda tensiunilor actuale, astfel de crize au avut loc și anterior, iar cu timpul situația s-a stabilizat.

„Am mai văzut astfel de situații și am fost martori ai momentelor când situația se calma. Mesajul meu rămâne același: este necesar dialogul. Acest dialog poate lua diverse forme", a spus șeful AIEA.

Grossi a mai menționat că acțiunile militare active complică procesul de inspecții la obiectivele nucleare.

Conducătorul AIEA a comunicat că în prezent menține doar „contacte sporadice” cu ministrul de Externe al Iranului, Abbas Araghchi, dar în general canalul de comunicare este întrerupt.

Sursă
report.az logoreport
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici