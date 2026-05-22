Groenlanda este văzută în SUA ca o alternativă la petrolul din Strâmtoarea Ormuz.

Moderatorul l-a întrebat pe Landry despre „resursele neutilizate” ale insulei, pe care președintele Donald Trump dorește de mult timp să o achiziționeze pentru SUA, transmite eurointegration.com.ua, cu referire la thehill.com.

„Groenlanda ar putea exporta deja 2 milioane de barili de petrol pe zi. Gândiți-vă ce ar putea însemna asta. Gândiți-vă ce presiune ar elimina asta în Strâmtoarea Ormuz”, a spus el.

Landry a declarat că extracția petrolului în Groenlanda ar putea începe „aproximativ în 10 luni”.

„Președintele (Trump - n.r.) este singurul din ultimii 30 sau 40 de ani care chiar îi pasă să facă ceva și să pună Groenlanda pe hartă”, a afirmat el.

Landry a vizitat Groenlanda într-o călătorie de trei zile, în cadrul îndeplinirii atribuțiilor sale de trimis special. El a menționat că președintele i-a spus „să meargă acolo și să-și facă mulți prieteni”.

Landry a efectuat vizita fără o invitație oficială, iar oficialii din Groenlanda l-au întâmpinat cu răceală.