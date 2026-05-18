Groenlanda, după negocierile cu SUA: Există progrese, dar insula nu este de vânzare.

Emisarul special al SUA Jeff Landry, numit de Trump anul trecut pentru a promova ideea controlului american asupra Groenlandei, a sosit duminică la Nuuk și s-a întâlnit luni cu premierul Jens-Frederik Nielsen și cu ministrul de Externe Mute Egede, transmite eurointegration.com.ua.

„Considerăm că există progrese și din partea Groenlandei ne concentrăm pe găsirea unei soluții care să fie benefică pentru toți, iar, cel mai important, să nu existe amenințări de anexare, capturare sau cumpărare a Groenlandei”, a declarat Nielsen jurnaliștilor după întâlnirea cu Landry.

Landry nu a făcut nicio declarație imediată, deși duminică a spus presei locale că a venit acolo pentru a „asculta și a învăța”.

„Ei au cerut o întâlnire, iar noi ne-am explicat situația și poziția, precum și faptul că avem anumite linii roșii – nu vom vinde Groenlanda, vom deține Groenlanda pentru totdeauna”, a spus Egede.

Declarația lui Trump că SUA trebuie să achiziționeze sau să controleze Groenlanda a provocat tensiuni între Washington și Copenhaga, precum și la scară mai largă în întreaga Europă.

În încercarea de a calma tensiunile, Groenlanda, Danemarca și SUA au convenit la începutul acestui an să desfășoare negocieri diplomatice la nivel înalt pentru a rezolva criza, deși rezultatele acestor negocieri nu au fost încă făcute publice.