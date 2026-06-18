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18 Iunie 2026, 19:14
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Grecia va folosi drone și imagini satelitare pentru monitorizarea plajelor

Grecia va folosi drone și imagini satelitare pentru monitorizarea plajelor. Măsura vizează ocuparea ilegală a plajelor cu șezlonguri și umbrele.

Grecia va folosi drone și imagini satelitare pentru monitorizarea plajelor.
Grecia va folosi drone și imagini satelitare pentru monitorizarea plajelor.

Autoritățile din Grecia au propus un proiect de lege care prevede utilizarea dronelor și imaginilor satelitare pentru monitorizarea plajelor și identificarea încălcărilor legislației privind accesul public și utilizarea comercială a acestora, scrie stirileprotv.ro.

Proiectul de lege permite identificarea încălcărilor de la distanță, facilitând astfel controalele.

În Grecia, plajele sunt publice, iar accesul cetățenilor este garantat prin lege, care stabilește că nu mai mult de o treime din suprafața plajei poate fi ocupată de șezlonguri comerciale. Introducerea tehnologiilor de monitorizare este o soluție pentru dificultățile cu care se confruntă autoritățile în efectuarea controalelor la fața locului. Proiectul prevede sancțiuni stricte pentru încălcări, inclusiv amenzi și posibile închideri temporare ale afacerilor care nu respectă regulile.

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