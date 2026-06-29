Grecia este lider în combaterea incendiilor de vegetație datorită nanosateliților.

Pe măsură ce Grecia se pregătește pentru un nou sezon extrem de dificil din punct de vedere al incendiilor, o nouă linie de apărare se formează din aer.

O flotă specială de sateliți, de dimensiunea unui toaster, va monitoriza primele semne ale incendiilor, formând un sistem inovator care poate salva vieți, proteja localitățile și întări aspirația Europei către independența tehnologică, transmite euronews.com.

Patru sateliți ai companiei OroraTech, fiecare mai mic decât o geantă de mână, au fost lansați pe o orbită joasă a Pământului. Astfel, Grecia a devenit prima țară din lume care a folosit o constelație specializată de sateliți pentru stingerea incendiilor.

Date operative în timp real datorită inteligenței artificiale

Sateliții sunt echipați cu senzori termici capabili să detecteze noi focare de incendiu cu un diametru de doar patru metri, ceea ce depășește semnificativ capacitățile sateliților tradiționali, care pot înregistra doar incendii de dimensiuni comparabile cu un vas de croazieră.

„Scanăm teritoriul, imaginile obținute le transmitem modelelor noastre de inteligență artificială. Acestea le analizează cu o precizie de patru pe patru metri. Apoi, pe baza acestei analize și a datelor de care dispun modelele IA, se determină dacă avem de-a face cu un incendiu sau nu. După aceasta, informațiile obținute sunt transmise serviciului de pompieri sau oricărei alte instituții conectate la sistem”, povestește directorul general al OroraTech, Ioannis Landuris.

Dacă izbucnește un incendiu, conducătorii operațiunilor primesc o notificare imediată, care include coordonatele, amploarea și intensitatea focului. Când izbucnesc simultan mai multe incendii, datele în timp real joacă un rol esențial în luarea deciziilor privind reacția și alocarea forțelor.

„Platforma colectează toate datele și le afișează direct în momentul desfășurării operațiunii de stingere a incendiului, de exemplu. Dacă vă aflați pe teren cu o tabletă, puteți vedea unde desfășurarea forțelor creează un risc mai mare ca focul să se deplaseze într-o direcție sau alta. În același timp, se pot lansa simulări și se poate prognoza cum, cel mai probabil, se va dezvolta și răspândi incendiul”, subliniază Ioannis Landuris.

„Ajutor în perioade critice”

„Aceștia sunt sateliți care ne vor ajuta în perioade critice, cum este vara în Grecia, când, din păcate, avem frecvent incendii majore. Un incendiu în mediul urban este observat destul de rapid de locuitori: aceștia vor vedea fum și vor anunța autoritățile competente. Dar un incendiu într-un parc național sau într-o zonă îndepărtată poate fi detectat mult mai devreme de un astfel de satelit, deoarece, datorită camerelor termice, poate înregistra astfel de anomalii termice”, spune ministrul guvernării digitale din Grecia, Dimitris Papastergiou.

Ajutor vital pentru unitățile de pompieri

Senzorii termici detectează, de asemenea, panouri solare, acoperișuri de clădiri industriale încălzite și suprafețe stâncoase încălzite de soare, însă modelele de inteligență artificială sunt concepute să filtreze aceste semnale false înainte ca alertele să ajungă la serviciile de urgență.

„Cu cei patru nanosateliți pe care OroraTech i-a lansat în mai, vom primi astfel de informații la fiecare oră. Nu vor exista goluri în acoperire. Acest lucru este important nu doar pentru detectarea la timp, ci și pentru modelele de prognoză a răspândirii incendiului. Astfel, vom ști la fiecare oră cum evoluează și în ce direcție se deplasează focul”, subliniază ofițerul serviciului de pompieri Zisula Ndasiu.

Costul total al rețelei este de 200 de milioane de euro, finanțat de Uniunea Europeană. Extinderea rețelei a fost posibilă datorită reducerii costurilor de lansare și producție. Se așteaptă ca programul grec să fie finalizat până la sfârșitul anului.