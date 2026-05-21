Grecia cere de la Ucraina scuze după drona maritimă descoperită lângă coastele sale
Ministrul grec al Apărării, Nikos Dendias, a declarat că Ucraina trebuie să ceară scuze de la Grecia pentru drona marină descoperită lângă coastele sale.
„Ea trebuie să ne aducă cele mai profunde scuze. Și, pe lângă scuze, trebuie să ne ofere garanții absolute că astfel de incidente nu se vor mai repeta în această regiune”, a subliniat Dendias, citat de rbc.ua, cu referire la cnn.gr.
Atena este „serios îngrijorată” în legătură cu incidentul, deoarece guvernul grec consideră că „a apărut o amenințare serioasă la adresa securității navigației” în Marea Mediterană.
„Câți morți vom plânge? Și cât de acceptabil este acest lucru în Mediterană?” a întrebat Dendias.
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului grec de Externe, Lana Zohiu, a numit acest caz „un incident deosebit de grav”.
Ea a subliniat că Atena așteaptă să primească rezultatele anchetei de la Statul Major General al Apărării Naționale înainte de a lua orice măsură oficială.
„După primirea concluziei oficiale a Statului Major General al Apărării Naționale, Ministerul de Externe va lua măsurile necesare și pașii oficiali la nivel bilateral și internațional”, a accentuat Zohiu.
Ea a adăugat că, în prezent, au loc negocieri bilaterale, iar Grecia așteaptă rezultatul oficial.