Grecia avertizează asupra unui pește mortal în apropierea stațiunilor turistice.

Este vorba despre răspândirea în masă a unei specii invazive și periculoase de pește, Lagocephalus sceleratus, cunoscută drept „peștele iepure”.

Potrivit Blic, această specie toxică a provocat deja peste 27 de decese și 28 de atacuri asupra oamenilor în estul Mediteranei, iar prezența sa în apele grecești devine tot mai îngrijorătoare, informează libertatea.ro.

Europarlamentarul grec Sakis Arnautoglu a cerut Comisiei Europene să intervină de urgență, afirmând că „Marea Mediterană nu poate fi lăsată fără control”. El a subliniat că este vorba nu doar despre o problemă ecologică, ci și despre o potențială amenințare la adresa vieții oamenilor și a sectorului turistic din Grecia.

Autoritățile din Grecia au anunțat deja un program de combatere a răspândirii peștelui, care prevede plata a 6 euro pentru fiecare kilogram de Lagocephalus capturat. O măsură similară a fost aplicată anterior în Cipru, unde au fost deja extrase aproximativ 125 de tone din acest pește.

Peștele a fost înregistrat pentru prima dată în partea de sud a Mării Egee în 2005, după care s-a răspândit treptat spre nord, inclusiv în zonele din jurul Atenei.

Conform studiilor publicate în revista Biology, între 2004 și 2023 în regiune au fost înregistrate 198 de incidente legate de această specie, inclusiv 28 de atacuri directe asupra oamenilor și 27 de decese cauzate de consumul accidental al peștelui.

Cercetătorii notează că peștele în sine nu este agresiv, însă poate deveni periculos în contact cu omul.

Amenințarea principală o reprezintă tetrodotoxina — o neurotoxină puternică care blochează funcționarea celulelor nervoase și poate provoca paralizie, insuficiență respiratorie și deces. Este important de menționat că toxina nu se distruge prin preparare termică, congelare sau gătire.

În caz de suspiciune de intoxicație este necesară asistență medicală urgentă, deoarece nu există un antidot specific, iar tratamentul este de susținere.

Pe lângă toxicitate, peștele este periculos prin dinții săi ascuțiți, care pot provoca răni grave, inclusiv amputarea degetelor. Astfel de incidente sunt mai frecvente vara, în perioada turismului activ și a reproducerii speciei.

Autoritățile recomandă turiștilor, scafandrilor și pescarilor să evite contactul cu acest pește și să nu încerce să-l prindă manual. Chiar și în cazul capturării accidentale în plasă, manipularea trebuie să fie făcută cu grijă.

Răspândirea Lagocephalus sceleratus cauzează deja daune pescuitului și ecosistemelor din regiune, deteriorând plasele și reducând capturile.

Specialiștii consideră că situația necesită măsuri coordonate la nivelul întregii Uniuni Europene pentru a preveni răspândirea în continuare a acestei specii periculoase.