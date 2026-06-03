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eurointegration.com.ua logoeurointegration
3 Iunie 2026, 17:56
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Grecia a făcut un demers către Ucraina în legătură cu o dronă maritimă

Grecia a depus un protest diplomatic oficial Ucrainei cu privire la descoperirea unei drone maritime care transporta explozibili în largul coastei insulei Lefkada, despre care Atena consideră că ar fi de origine ucraineană.

Grecia a făcut un demers către Ucraina în legătură cu o dronă maritimă.
Grecia a făcut un demers către Ucraina în legătură cu o dronă maritimă.

Despre aceasta a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului grec de Externe, Lana Zohiou, scrie eurointegration.com.ua.

Despre planurile de a exprima un protest față de Kiev, șeful diplomației Greciei, Georgios Gerapetritis, a informat șefa diplomației europene, Kaja Kallas, făcând referire la concluziile raportului Statului Major General al Apărării Naționale.

Rezultatele verificărilor forțelor de ordine grecești au confirmat că drona este ucraineană și „a acționat în numele acesteia”. Șeful diplomației Greciei a informat despre aceasta și colegul său ucrainean Andrei Sibiha, care a fost invitat să participe la Consiliul informal al miniștrilor de Externe ai UE, care a avut loc la Limassol pe 27 mai.

Datele verificărilor susțin că drona maritimă a fost „parte a unei operațiuni mai ample, în care urmau să fie implicate și alte sisteme similare pentru a lovi nave care deservesc interesele rusești”.

Atena a informat Kievul că este la curent cu acest plan. De asemenea, a fost adăugat că pentru Grecia este o prioritate să obțină recunoașterea de către Ucraina a greșelii și retragerea tuturor dronelor de luptă rămase din Marea Mediterană.

Reamintim că drona maritimă (conform presei grecești, este vorba despre modelul „Cazac Mamai”) a fost descoperită de pescari în apropierea insulei Lefkada după ce, se pare, a avut o defecțiune a controlului de la distanță. Potrivit rapoartelor, aceasta transporta 100 kg de explozibil. Oficialii greci suspectează că scopul ei era să lovească o navă a „flotei din umbră” a Rusiei în Marea Mediterană.

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