Grecia a devenit mai scumpă decât Spania și Portugalia: Vacanța va costa 168 de euro pe zi.

Vacanțele în Grecia sunt, în această vară, considerabil mai scumpe decât în alte destinații mediteraneene tradiționale. Aceasta este concluzia autorilor unui studiu comun realizat de principalele asociații turistice.

A fost analizat raportul dintre prețuri și costul total al pachetelor turistice oferite oaspeților străini, scrie antena3.ro.

Potrivit calculelor, cheltuielile medii zilnice ale unui turist în Grecia ajung la 168 de euro. Această sumă include cazarea, masa și programul cultural (de exemplu, vizitarea muzeelor). Cheltuielile de transport până la locul de odihnă nu au fost luate în calcul.

Studiul a scos la iveală un paradox economic curios: Grecia ocupă locul al doilea în Europa după salariile minime, iar prețurile la serviciile turistice au ajuns deja la nivelul țărilor europene mult mai bogate.

Analiza pieței arată că destinațiile alternative — Italia, Spania și Portugalia — oferă turiștilor condiții mult mai avantajoase. De exemplu, o vacanță de o săptămână în Spania, la un nivel comparabil de servicii, va costa o familie în medie cu 406 euro mai puțin decât în Grecia. Comparativ cu alți concurenți regionali, situația nu este favorabilă nici pentru greci: o vacanță în Turcia costă în medie 144 de euro pe zi — cu 24 de euro mai puțin pentru un set similar de servicii.

Creșterea prețurilor la stațiunile grecești a fost deja comentată de touroperatori internaționali la o mare expoziție turistică de la Berlin. Agențiile germane au atras atenția asupra faptului că Grecia a devenit una dintre cele mai scumpe și mai puțin accesibile destinații chiar și pentru turistul german obișnuit, care tradițional reprezintă una dintre principalele categorii de clienți din regiune.

Creșterea prețurilor afectează nu doar oaspeții străini, ci și localnicii. Potrivit Institutului Grec pentru Studiul Consumatorilor, majorarea costului pachetelor turistice va priva mulți greci de posibilitatea de a pleca în vacanță în acest sezon. Practic, aproape fiecare al doilea grec nu va merge în concediu din cauza lipsei de fonduri, în timp ce turismul local se orientează tot mai mult către străinii cu venituri ridicate și capacitate de plată.