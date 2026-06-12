Google dă în judecată o rețea cibernetică chineză pentru abuzuri legate de Gemini.

Pentru a opri rețeaua, Google a coordonat acțiunile cu FBI și trei operatori de telecomunicații — AT&T, T-Mobile și Verizon, transmite nv.ua, cu referire la engadget.com.

Potrivit reclamantului, Outsider Enterprise a folosit Gemini pentru a crea site-uri care imitau Google, YouTube și instituții guvernamentale, în special serviciul poștal al SUA - USPS și serviciul de plată a transportului din New York E-ZPass.

Rețeaua a creat 9.000 de site-uri false și un milion de URL-uri frauduloase. În două săptămâni, gruparea a trimis 55.000 de mesaje spam, pe care proprietarii de dispozitive Android le-au marcat ca periculoase, și 2,5 milioane de mesaje cu linkuri către resurse frauduloase. Din schemă au suferit „sute de mii de victime”, iar pierderile sunt estimate la milioane de dolari.

Google menționează că acest rezultat a fost obținut printr-o singură operațiune, motiv pentru care compania susține cel puțin șapte proiecte de lege bipartizane în SUA, menite să limiteze frauda cu AI în viitor.

„Aceasta este o crimă organizată transnațională care trece prin telefoanele noastre și necesită un răspuns la fel de coordonat și agresiv ca amenințarea în sine”, a declarat congresmanul Brian Fitzpatrick.

Faptul că infractorii folosesc tot mai des AI este recunoscut și de FBI. Potrivit adjunctului directorului biroului, Brett Leserman, tehnologia face ca astfel de fraude să fie mai convingătoare și mai greu de detectat.