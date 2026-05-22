22 Mai 2026, 12:51
Germania va reduce din iulie taxa pe transportul aerian pentru a sprijini industria aviatică
În seara zilei de 21 mai, Germania a decis să reducă, începând cu luna iulie, taxa pentru transportul aerian la nivelul din mai 2024, în încercarea de a sprijini industria aviatică.
Conform noilor reguli, taxa de aviație va scădea cu sume între 2,50 și 11,40 euro, în funcție de distanța zborului. Tarifele vor fi diferențiate pentru zboruri pe distanțe scurte, medii și lungi, scrie eurointegration.com.ua.
În sectorul aviatic german, decizia a fost primită cu entuziasm, fiind considerată un semnal important de susținere a domeniului.
Totuși, organizațiile ecologiste au criticat dur inițiativa. Federația pentru Protecția Mediului și Naturii a declarat că este un „semnal absolut greșit”.