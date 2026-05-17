Germania va aloca până la 10 miliarde de euro pentru apărarea civilă.

Despre aceasta a declarat ministrul de Interne al Germaniei, Alexander Dobrindt, transmite report.az.

„Planificăm să întărim protecția populației civile și apărarea civilă”, a relatat postul de televiziune cuvintele lui Dobrindt.

Ministrul a adăugat că Germania intenționează să consolideze coordonarea organizațiilor de apărare civilă cu forțele armate germane în caz de amenințări. Pentru aceasta, autoritățile vor crea un comandament corespunzător. Potrivit lui Dobrindt, scopul Republicii Federale Germania este să unească într-o rețea unică apărarea militară și civilă pentru o securitate și reziliență sporită a țării.

În plus, Ministerul de Interne al Germaniei plănuiește să achiziționeze 1.000 de vehicule speciale și 110.000 de paturi militare până în 2029, precum și să creeze zeci de noi adăposturi publice în întreaga țară.