theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Eurovision-2026
Criza gazelor
Bălți
Prețurile la carburanți
Hartă
Curs valutar
Meteo
Programa TV
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
report.az logoreport
17 Mai 2026, 21:43
1 142
Copiază linkul
Link copiat

Germania va aloca până la 10 miliarde de euro pentru apărarea civilă

Autoritățile Germaniei intenționează să investească aproximativ 10 miliarde de euro în apărarea civilă și protecția populației până în 2029.

Germania va aloca până la 10 miliarde de euro pentru apărarea civilă.
Germania va aloca până la 10 miliarde de euro pentru apărarea civilă.

Despre aceasta a declarat ministrul de Interne al Germaniei, Alexander Dobrindt, transmite report.az.

„Planificăm să întărim protecția populației civile și apărarea civilă”, a relatat postul de televiziune cuvintele lui Dobrindt.

Ministrul a adăugat că Germania intenționează să consolideze coordonarea organizațiilor de apărare civilă cu forțele armate germane în caz de amenințări. Pentru aceasta, autoritățile vor crea un comandament corespunzător. Potrivit lui Dobrindt, scopul Republicii Federale Germania este să unească într-o rețea unică apărarea militară și civilă pentru o securitate și reziliență sporită a țării.

În plus, Ministerul de Interne al Germaniei plănuiește să achiziționeze 1.000 de vehicule speciale și 110.000 de paturi militare până în 2029, precum și să creeze zeci de noi adăposturi publice în întreaga țară.

Sursă
report.az logoreport
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici