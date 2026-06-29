Germania solicită instalarea pe scară largă a aparatelor de aer condiționat din cauza căldurii extreme.

Partidul german „Uniunea 90/Verzii” cere instalarea pe scară largă a aparatelor de aer condiționat în întreaga țară pentru a combate efectele negative ale caniculei extreme asupra populației.

Potrivit publicației „Evropeiska Pravda”, acest lucru a fost declarat de Katarina Drege, copreședinta fracțiunii „Verzii” din Bundestag, într-un interviu acordat ziarului Bild.

Potrivit acesteia, Germania are nevoie de un program de urgență pentru răcire, care să asigure aer condiționat în spitale, aziluri de bătrâni, grădinițe și școli.

În același timp, ideea reprezentantei „Verzilor” este ca finanțarea pentru instalarea aparatelor de aer condiționat să fie acordată doar dacă pe acoperiș sunt instalate simultan panouri solare.

Potrivit Katarinei Drege, aceasta este „cea mai rațională combinație”, deoarece energia solară permite reducerea costurilor de exploatare pentru aer condiționat.

„Verzii” propun finanțarea unui astfel de program de răcire de urgență a Germaniei dintr-un fond special de infrastructură în valoare de 500 de miliarde de euro.

„Acest record de căldură trebuie să fie un semnal de alarmă pentru Friedrich Merz. La urma urmei, căldura din spitale, școli și grădinițe afectează și economia. Iar aceasta, după cum se știe, este deosebit de aproape de inima cancelarului”, a subliniat Drege.

Reamintim că pe 28 iunie Serviciul Meteorologic German (DWD) a înregistrat pentru a treia zi consecutivă un record de temperatură – 41,7 °C.

Potrivit informațiilor, în Germania, din cauza temperaturilor extreme, carosabilul de pe autostrada A2, care leagă vestul și estul țării prin partea sa nordică, a fost grav avariat.

La Leipzig, traficul tramvaielor a fost oprit din cauza căldurii: în urma temperaturilor ridicate, mai multe porțiuni ale liniilor de tramvai au devenit impracticabile.

Iar la Berlin, poliția a folosit tunuri cu apă pentru a-i ajuta pe oameni să se răcorească în condiții de caniculă severă.