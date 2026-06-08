Germania și Franța vor opri dezvoltarea avionului de luptă FCAS.

Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și președintele Franței, Emmanuel Macron, au decis să renunțe la dezvoltarea comună a sistemului aerian de luptă al viitorului FCAS (Future Combat Air System) din cauza divergențelor prelungite dintre companiile implicate în proiect, Dassault și Airbus. Anunțul a fost confirmat luni, 8 iunie, de Palatul Élysée, scrie dw.com.

Macron și Merz regretă imposibilitatea continuării proiectului franco-german și incapacitatea ambelor companii de a ajunge la un acord, se menționează în declarație. Biroul președintelui Franței a declarat că autoritățile germane au considerat imposibil să exercite în continuare presiuni asupra companiilor respective.

De precizat că Franța va continua să încurajeze companiile și forțele armate să caute căi de cooperare în cadrul proiectelor europene care răspund intereselor securității naționale.

Merz și Macron au încercat să convingă companiile să depășească divergențele

Anterior în aceeași zi, agențiile Reuters, AFP și dpa au anunțat renunțarea la proiectul FCAS, citând surse din Berlin. Merz și Macron „au ajuns la concluzia comună că companiile nu vor putea să se înțeleagă pentru crearea unui avion de luptă comun”, a declarat pentru AFP un reprezentant al guvernului german. Surse din cabinetul federal al Germaniei au spus că Merz și Macron au discutat decizia pe 5 iunie, în culisele summitului din Muntenegru, precizează Reuters.

Potrivit jurnaliștilor, politicienii au încercat anterior, fără succes, să convingă grupul aerospațial european Airbus, precum și Dassault Aviation din Franța să depășească contradicțiile.

Președintele Franței nu vrea să renunțe complet la proiectul emblematic

Un interlocutor european a precizat că în denumirea sistemelor care nu sunt direct legate de avionul de vânătoare ar putea rămâne marca comercială FCAS. În contextul alegerilor prezidențiale din Franța din aprilie 2027, Macron nu dorește să sacrifice complet proiectul emblematic FCAS, pe care l-a lansat împreună cu fosta cancelar germană Angela Merkel în 2017, a menționat sursa.

În cadrul proiectului FCAS se dezvolta un avion de vânătoare care urma să înlocuiască avionul european de luptă Eurofighter, precum și drone pentru escortarea acestuia și așa-numitul nor de luptă (Combat Cloud), menit să conecteze toate sistemele într-o rețea unitară. Inițial, se presupunea că lucrările la sistemul FCAS vor fi finalizate până în 2040.

Totuși, procesul a stagnat deoarece șeful companiei franceze de construcții aeronautice Dassault Aviation, Éric Trappier, insista ca firma sa să controleze partea proiectului legată de dezvoltarea avionului de vânătoare. Germania și Spania nu au fost de acord cu acest lucru.

Cancelarul Germaniei: Bundeswehr nu are nevoie de acest proiect

Friedrich Merz a declarat pe 18 februarie în podcastul Machtwechsel („Schimbarea puterii”) că planurile de creare a unui avion de vânătoare de generația a șasea pentru Europa în cadrul proiectului FCAS pot fi amânate, deoarece avionul dezvoltat era mai potrivit pentru nevoile Forțelor Aeriene Franceze decât pentru Bundeswehr.

„Francezilor, în următoarea generație de avioane de luptă, le trebuie un avion certificat ca fiind „capabil să transporte arme nucleare”; nouă nu ne trebuie asta acum în forțele armate germane”, a spus el.