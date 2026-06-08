Germania și Franța suspendă proiectul comun de construire a unui avion de vânătoare.

Potrivit unor surse, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și președintele Franței, Emmanuel Macron, au ajuns la concluzia comună că companiile Dassault și Airbus nu pot ajunge la un acord privind crearea unui avion de luptă comun, transmite eurointegration.com.ua, citând n-tv.de.

Totuși, luni, surse guvernamentale din Berlin au declarat că intenționează să continue dezvoltarea comună a unui sistem comun de tip „sistemul sistemelor”, destinat integrării avioanelor și dronelor. Se așteaptă ca, la întâlnirea ministerială franco-germană din mijlocul lunii iulie, ministerele apărării ale ambelor țări să prezinte un plan de lucru în care vor fi expuse mai multe proiecte comune în domeniul înarmării.

Macron a lansat acest proiect în 2017 împreună cu cancelarul german de atunci, Angela Merkel, ulterior alăturându-se și Spania.

Relațiile dintre Dassault și Airbus s-au deteriorat atât de mult încât puțini participanți la proiect credeau că acesta va continua, însă decizia finală trebuia să fie luată de liderii naționali.