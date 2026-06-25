Germania planifică creșterea vârstei de pensionare la 70 de ani.

Germania va crește treptat vârsta de pensionare până la aproximativ 70 de ani la începutul anilor 2090, conform recomandărilor susținute de cancelar Friedrich Merz.

Acest pas este menit să asigure sustenabilitatea sistemului de pensii în condițiile îmbătrânirii populației, scrie unian.net.

După cum scrie The Guardian, comisia de experți creată pentru elaborarea reformei sistemului de pensii a declarat că vârsta de pensionare trebuie legată de creșterea speranței de viață, iar posibilitatea pensionării anticipate trebuie eliminată.

„Niciun cetățean nu ar trebui să fie îngrijorat”, a declarat Merz.

Potrivit lui, măsurile propuse vor ajuta la prevenirea colapsului sistemului de pensii suprasolicitat și vor consolida contractul social între generații. Tinerii, în opinia sa, vor avea „motive de optimism”, deoarece reforma „va ridica o povară uriașă de pe umerii lor”.

Comisia de experți a lucrat la propuneri din ianuarie, ținând ședințe lungi zilnice. În cele din urmă, a prezentat un plan în 33 de puncte. Printre recomandările cheie se numără investirea contribuțiilor obligatorii la pensii ale angajaților și angajatorilor pe piața de capital pentru a crește și proteja valoarea fondului de pensii pentru generațiile viitoare. De asemenea, se propune extinderea contribuțiilor obligatorii la pensii și pentru funcționarii publici și persoanele independente.

În prezent, vârsta de pensionare în Germania pentru persoanele care vor ieși la pensie la începutul anilor 2030 este de 67 de ani. Această valoare a fost stabilită acum aproximativ două decenii. Comisia consideră că aceasta trebuie crescută treptat în conformitate cu creșterea speranței de viață – aproximativ până la 70 de ani la începutul anilor 2090.

Se menționează că Germania are una dintre cele mai rapid îmbătrânite populații din lume. Ca și multe țări occidentale, se confruntă cu problema asigurării viitorului sistemului de pensii, când un număr tot mai mic de angajați susține un număr tot mai mare de pensionari care trăiesc mai mult.

Guvernul speră să adopte reforma înainte de vacanța parlamentară de vară, chiar luna viitoare, deși aceasta trebuie încă discutată și supusă votului în Parlament. Merz a subliniat că toate elementele acestui pachet de reforme trebuie implementate cât mai curând posibil.

Cea mai mare critică a stârnit ideea de a elimina dreptul persoanelor cu 45 de ani de vechime în muncă de a se pensiona la 63 de ani fără reducerea prestațiilor. Oponenții consideră că acest lucru va afecta lucrătorii din profesii fizic grele și prost plătite, în special constructorii sau îngrijitorii. În același timp, experții au remarcat că sistemul actual a adus adesea cele mai mari beneficii bărbaților cu locuri de muncă bine plătite și cariere continue.

Conform celor mai recente date statistice din 2024, aproximativ 23% din populația Germaniei, adică 19 milioane de persoane, au vârsta de 65 de ani și peste. Pentru comparație: în 1991, această pondere era de doar 15%. Speranța medie de viață în țară ajunge la 78,5 ani pentru bărbați și 83,2 ani pentru femei.

Criticii reformei susțin că sporirea dependenței sistemului de pensii de piața de capital este nedorită și poate duce la instabilitate, mai ales în perioadele de creștere economică slabă. În general, germanii sunt destul de prudenți în privința investițiilor, preferând economiile în conturi bancare.