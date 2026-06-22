Germania desfășoară 5.000 de militari la granița cu Belarusul.

Bundeswehr-ul continuă să transfere trupe în Lituania pentru apărarea flancului estic al NATO. Până la sfârșitul anului 2027, este planificată dislocarea permanentă a aproape 5.000 de militari germani.

Ministrul Apărării din Lituania, Robertas Kaunas, afirmă că pregătirile avansează chiar înaintea graficului. În locul unei păduri dese apar noi case, școli, grădinițe și instituții medicale, scrie bild.de.

„La formarea brigăzii germane totul decurge conform planului. În ceea ce privește prima fază a construcției, suntem chiar cu zece luni înaintea termenului. Aceasta înseamnă că am avansat considerabil în crearea infrastructurii și putem începe mai devreme a doua fază. (...) Putem presupune că Germania și Lituania vor fi gata oricum până la sfârșitul anului 2027, dacă nu chiar mai devreme. Brigada va fi complet echipată și pregătită”, a declarat Kaunas pentru ziarul WELT.

Determinare pe flancul estic al NATO

Pentru descurajarea pe flancul estic al NATO, această brigadă sub comanda generalului Christian Huber este „extrem de importantă”, a spus Kaunas. Dislocarea ei o numește „o bornă pentru relațiile germano-lituaniene”. În Lituania sunt deja dislocați aproximativ 1.800 de militari germani. În această lună aceștia desfășoară exerciții în Pabrade, la doar 20 de kilometri de granița cu Belarus. Brigada a 45-a de tancuri, în cadrul acestor exerciții numite Freedom Shield („Scutul libertății”), cooperează cu batalionul 203 de tancuri din Augustdorf și cu unitățile batalionului 122 de infanterie motorizată din Oberfichtach. Ambele batalioane urmează să se mute în Lituania anul viitor.