Germania a propus limitarea accesului copiilor sub 13 ani la rețelele sociale.

Ministrul german pentru Afaceri Familiale, Karin Prien, a cerut stabilirea prin lege a vârstei minime de 13 ani pentru utilizarea independentă a rețelelor sociale precum TikTok, Instagram și Snapchat.

Prien a subliniat că această problemă trebuie reglementată la nivel european, transmite eurointegration.com.ua.

„În cazul în care la nivel european nu se va înregistra un progres suficient sau în timp util, voi pregăti paralel actele normative naționale necesare. Cerința de a obține permisiunea conform legislației va permite copiilor sub 13 ani să utilizeze platforme care „s-au dovedit a fi potrivite pentru copii și cu un nivel scăzut de risc””, a menționat ministrul.

Potrivit acesteia, restricțiile de vârstă trebuie să fie însoțite de o verificare eficientă a vârstei. De asemenea, a adăugat că pentru adolescenții cu vârste între 13 și 18 ani trebuie aplicate măsuri de siguranță treptate.