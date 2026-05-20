Germania a pierdut aproape jumătate de milion de locuri de muncă într-un singur trimestru.

Din ianuarie până în martie, numărul locurilor de muncă a scăzut cu 486.000. Chiar și ținând cont de factorii sezonieri, ocuparea forței de muncă a scăzut semnificativ. Aceasta este a treia scădere trimestrială consecutivă, scrie bild.de.

Cea mai afectată este industria, unde, comparativ cu primul trimestru al anului trecut, au dispărut 171 000 de locuri de muncă. În sectorul construcțiilor s-au pierdut încă 27 000 de posturi. Reduceri s-au înregistrat și în comerț, transporturi, hoteluri, servicii pentru companii și chiar în IT.

În același timp, locurile de muncă cresc în sectorul public și social. Administrația publică, educația și sănătatea au câștigat 181.000 de angajați noi. Ministerul Economiei din Germania admite că în acest an obișnuita relansare de primăvară pe piața muncii aproape că a lipsit. În contrast, în Uniunea Europeană și în zona euro, ocuparea forței de muncă continuă să crească, ceea ce evidențiază tot mai clar decalajul Germaniei.