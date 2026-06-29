Georgescu l-a acuzat pe Dan de înțelegeri cu Zelenski: România riscă să fie atrasă în război.

Fostul candidat la președinția României, Călin Georgescu, a lansat noi acuzații la adresa președintelui țării, numindu-l „ilegitim” și „o amenințare reală pentru statul român”.

El a făcut referire la incidentele cu dronele din Galați și Constanța și a declarat că România ar fi aproape de a fi atrasă în războiul din Ucraina, informează mediafax.ro.

„Drona de la Galați, de care nimeni nu mai vorbește. Drona de la Constanța, de care iarăși nimeni nu mai vorbește. Deci acest președinte ilegitim, este clar, are o înțelegere cu Zelenski pentru a implica NATO în război prin intermediul României”, a declarat Călin Georgescu.

El a mai afirmat că „serviciile militare americane cunosc această situație” și că „vor apărea dovezi”.

„Vedeți, drona de la Constanța aparținea armatei ucrainene. Era ucraineană pur și simplu. În primul rând era nevoie imediat de o reacție diplomatică rapidă, categorică și decisivă. Nu te joci cu așa ceva”, a spus Georgescu.

Întrebat dacă sugerează existența unei înțelegeri cu persoane din statul român, Georgescu a răspuns: „Eu ce am avut de spus, am spus. Completez. Acesta era scenariul perfect pentru Zelenski de a implica NATO în război”.

Călin Georgescu a cerut Parlamentului să înceapă procedura de suspendare a președintelui Nicușor Dan.

„Acest personaj, Nicușor Dan, este un pericol real pentru statul român, pentru suveranitatea țării și pentru siguranța și securitatea cetățenilor ei. Și de aceea am cerut Parlamentului să înceapă o procedură de suspendare cât timp mai avem o națiune”, a spus Georgescu.