Generația Z din China a găsit o metodă originală de a combate anxietatea legată de examene.

Viitorul depinde de succesul la examen (iar în China acest lucru este deosebit de strict), motiv pentru care copiii sunt supuși unei presiuni intense.

Pentru a trece cu bine prin această perioadă dificilă și a face față cu demnitate provocării, generația Z și părinții lor caută metode de a reduce tensiunea și anxietatea, precum și de a crește nivelul de concentrare, astfel încât rezultatele la examene să fie maxime. Dar cum se poate face asta? În ajutor a venit terapia cu oxigen.

Este vorba despre camere hiperbarice cu oxigen — o procedură medicală în care persoana respiră oxigen sub presiune crescută. De obicei este folosită la recomandarea medicilor, dar înaintea examenelor serviciul a început să fie tot mai des perceput ca o metodă de a „reîncărca creierul”.

Popularitatea trendului a crescut după publicările din rețelele sociale chineze. În acestea, procedurile cu oxigen erau descrise ca o modalitate de a reduce oboseala, de a îmbunătăți concentrarea, de a face față anxietății și de a dormi mai bine. Pentru absolvenții care urmează să susțină Gaokao, astfel de promisiuni sună deosebit de tentant: acest examen determină în mare măsură la ce universitate va putea fi admis candidatul.

Unul dintre cele mai vizibile exemple este spitalul din districtul Yongfeng, provincia Jiangxi. Acolo, noua cameră hiperbarică a fost pusă în funcțiune la sfârșitul lunii mai, iar în mai puțin de două săptămâni serviciul a fost folosit de peste 30 de elevi care se pregătesc pentru examene. O sesiune durează 90 de minute și costă 96 de yuani (aproximativ 12,27 euro).

Spitalul a recunoscut că nu se aștepta la un asemenea interes din partea adolescenților și a părinților lor. Mulți vin nu din cauza unei boli, ci în speranța de a obține un avantaj înaintea examenului: să se recupereze mai rapid, să rețină mai bine materia și să fie mai puțin anxioși.

Procedura este populară local, însă medicii trag un semnal de alarmă: metoda poate provoca daune semnificative organismului sănătos. Riscurile nu merită, mai ales dacă luăm în considerare că eficacitatea unei astfel de proceduri pentru reducerea anxietății și îmbunătățirea rezultatelor la examene tinde spre zero.

Din păcate (sau din fericire), nu există pastile magice care să elimine stresul, să crească performanța și să nu dăuneze sănătății. Cea mai bună metodă de a reuși la examene și de a fi mai puțin stresat este o pregătire temeinică. Ideal este să începi cu câțiva ani înainte și să nu pui presiune sau să obligi la studiu zilnic. Astfel se poate evita epuizarea și se poate construi o bază solidă.