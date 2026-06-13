General-maior: Interceptarea dronelor în spațiul aerian al României nu garantează absența consecințelor.

„Vom lua toate măsurile, dar nu putem garanta interceptarea”, un astfel de mesaj adresat românilor aproape că nu este folosit în țara noastră. Dar este adevărat, consideră general-maior Adrian Ciolponea. El este militarul care deține cea mai înaltă funcție în structura de comandă NATO din partea României, transmite hotnews.ro.

După incidentul de la Constanța, generalul Adrian Ciolponea a discutat în detaliu despre cele întâmplate și a răspuns la numeroase întrebări.

„Riscul politic care trebuie asumat”: să le spui oamenilor adevărul

Adevărul, consideră generalul Ciolponea, este că „nimeni nu poate garanta unde va cădea drona după interceptare”, a explicat generalul.

Mesaj pentru populație: „Vom lua toate măsurile, dar nu putem garanta interceptarea”

Într-un interviu pentru HotNews, el spune că datoria României este să se apere, să creeze sisteme de detectare și distrugere a dronelor. Să te aperi de drone nu este ușor, a adăugat militarul, care și-a susținut teza de doctorat chiar pe tema războiului cu utilizarea dronelor.

„Din acest punct de vedere, există și un risc politic care trebuie asumat, iar mesajul trebuie să fie: „Vom lua toate măsurile, dar nu putem garanta interceptarea și lipsa daunelor colaterale. Vom informa populația din zonă că dispunem de toate mijloacele pentru interceptarea dronei, dar nu putem garanta o eficiență de 100%”.”

Generalul român din NATO spune că este o „decizie extrem de dificilă”.

Dar, continuă Ciolponea, „pentru pilotul care manevrează un avion de vânătoare, lansarea unei rachete de tip „aer-aer” este de asemenea o decizie foarte dificilă, pentru că el știe că va lovi ținta, are această certitudine, dar nu poate ști ce se va întâmpla după ce lovește drona. Vă spun asta ca militar”.