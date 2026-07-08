theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
meduza.io logomeduza
8 Iulie 2026, 15:25
4 942
Copiază linkul
Link copiat

Gazprom: Dronele ucrainene au atacat stația conductei „Fluxul Albastru”

Dronele ucrainene au atacat stația de compresoare „Krasnodarskaia”, parte a lanțului de aprovizionare cu gaze rusești către Turcia prin conducta „Fluxul Albastru”, a anunțat Gazprom.

Gazprom: Dronele ucrainene au atacat stația conductei „Fluxul Albastru”.
Gazprom: Dronele ucrainene au atacat stația conductei „Fluxul Albastru”.

Potrivit companiei, atacul a avut loc în seara zilei de 7 iulie. Gazprom a declarat că atacul a fost îndreptat „spre întreruperea livrărilor neîntrerupte de gaze rusești către Turcia”. Compania a anunțat că repară pagubele, iar livrările nu au fost afectate, scrie meduza.io.

În seara zilei de 7 iulie, centrul operațional al regiunii Krasnodar a raportat că în Smolensk au căzut resturi de drone, ceea ce a provocat un incendiu pe teritoriul uneia dintre întreprinderi. Nu s-a precizat despre ce întreprindere este vorba.

Astra, analizând videourile publicate, a informat că în atac a fost vizată stația de compresoare „Krasnodarskaia”.

Sursă
meduza.io logomeduza
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici