Gazprom: Dronele ucrainene au atacat stația conductei „Fluxul Albastru”.

Dronele ucrainene au atacat stația de compresoare „Krasnodarskaia”, parte a lanțului de aprovizionare cu gaze rusești către Turcia prin conducta „Fluxul Albastru”, a anunțat Gazprom.

Potrivit companiei, atacul a avut loc în seara zilei de 7 iulie. Gazprom a declarat că atacul a fost îndreptat „spre întreruperea livrărilor neîntrerupte de gaze rusești către Turcia”. Compania a anunțat că repară pagubele, iar livrările nu au fost afectate, scrie meduza.io.

În seara zilei de 7 iulie, centrul operațional al regiunii Krasnodar a raportat că în Smolensk au căzut resturi de drone, ceea ce a provocat un incendiu pe teritoriul uneia dintre întreprinderi. Nu s-a precizat despre ce întreprindere este vorba.

Astra, analizând videourile publicate, a informat că în atac a fost vizată stația de compresoare „Krasnodarskaia”.