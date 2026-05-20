Furtunile au pregătit terenul pentru incendii: Portugalia se va confrunta cu un „vară teribilă”

În regiunile afectate se desfundă drumurile, gruparea forțelor și a aviației este ușor consolidată comparativ cu anul 2025.

2025 a adus cel mai devastator sezon de incendii din întreaga istorie a observațiilor în Uniunea Europeană (UE): au ars peste un milion de hectare, iar Portugalia a intrat în grupul țărilor unde focul a cauzat cele mai grave pagube, transmite euronews.com.

Potrivit Centrului Comun de Cercetare al Comisiei Europene, în țară au fost înregistrate 999 de incendii care au cuprins 284.012 hectare. Suprafața afectată de foc s-a dublat față de 2024, ceea ce face ca 2025 să fie al doilea cel mai rău an din ultimul deceniu după 2017, când au fost distruse peste 500.000 de hectare, iar peste o sută de persoane au murit.

Același centru confirmă tendința de înrăutățire a situației și avertizează asupra creșterii probabilității fenomenelor climatice extreme, în care domină așa-numitele mega-incendii – mai puternice, cu răspândire rapidă și, prin urmare, deosebit de dificile de controlat. Noua tendință a devenit deosebit de vizibilă după 2017, pe fondul înmulțirii perioadelor de caniculă și secetă.

La această combinație critică, în 2026 s-a adăugat efectul furtunilor de iarnă de la începutul anului: rafale puternice de vânt au rupt coroanele și au doborât copaci, împrăștiind frunze și alte vegetații care se usucă rapid odată cu creșterea temperaturilor, facilitând apariția incendiilor și accelerând răspândirea focului.

Pe lângă acest material combustibil mai mic, în pădure rămân resturi lemnoase – de la crengi până la trunchiuri, care se acumulează în straturi dense și sporesc de mai multe ori puterea și durata incendiului. Conform unui sondaj realizat de primăria Leiria cu ajutorul dronelor și publicat de ziarul Expresso, doar în acest municipiu au murit între cinci și opt milioane de copaci – atât în zona urbană, cât și în cea forestieră.

Ministrul administrației interne a amintit de mai multe ori despre aceste amenințări și, din aprilie, se adresează constant populației cu apeluri de a „face partea lor de muncă” și de a curăța terenurile din jurul caselor.

Luis Neves, citat de agenția Lusa, a prezis un „vară teribilă” din cauza „noilor factori excepționali și negativi” creați de o serie de furtuni și a subliniat că au crescut drumurile blocate.

Legea limitează intervenția pe proprietatea privată, a amintit ministrul, dar totuși s-a adresat cetățenilor cu rugămintea de a semnala zonele cu acces dificil, unde serviciile de protecție civilă pot concentra eforturile.

A fost elaborat un model de evaluare a riscurilor care permite stabilirea priorităților și efectuarea lucrărilor în primul rând în zonele cele mai afectate de calamități, în special în localitățile mici.

Luis Neves a menționat colaborarea Protecției Civile, forțelor de securitate, municipalităților și Forțelor Armate în cadrul Comandamentului Integrat pentru Prevenție și Operațiuni (CIPO) – o structură care reunește ministerele administrației interne, apărării, agriculturii și mării și care are ca scop curățarea căilor și îmbunătățirea accesului în masivele forestiere.

„În 22 de municipalități am identificat 10.000 de kilometri de drumuri, căi rurale, culoare antincendiu și zone care necesită curățare, iar într-o săptămână au fost deja curățați 3.000 de kilometri – aproape o treime”, a declarat el, adăugând că CIPO, care inițial trebuia să funcționeze până pe 31 mai în regiunile Centru, Lisabona și Valea Tejo, nu are în final o dată fixă de încheiere și va putea continua să acționeze dacă situația incendiilor se va înrăutăți.

În Marinha Grande au fost curățați peste 154 km de drumuri forestiere

De câteva săptămâni în Marinha Grande nu se opresc drujbele care curăță mormanele de lemn de pe drumurile din pădurile de pini și eucalipți.

Operațiunea de amploare se desfășoară șapte zile pe săptămână, din martie, cu o echipă mare care reunește Serviciul Municipal de Protecție Civilă, Biroul Tehnic Forestier, militari ai Gărzii Naționale Republicane (GNR), Institutul pentru Conservarea Naturii și Pădurilor (ICNF), Forțele Speciale de Protecție Civilă, pompierii voluntari din Marinha Grande și Vieira de Leiria, precum și Forțele Armate.

„Furtuna a lovit în noaptea de 27 spre 28 ianuarie, iar pe teren încă sunt multe distrugeri”, a subliniat într-un interviu pentru AFP Paulo Vicente, președintele municipiului Marinha Grande.

În rețeaua de drumuri forestiere au fost identificate daune serioase pe o lungime de aproximativ 289 de kilometri, a anunțat primăria într-un comunicat pe site-ul oficial. Multe dintre aceste căi „sunt esențiale pentru accesul tehnicii de salvare, dar și pentru prevenirea și stingerea incendiilor naturale”, subliniază autoritățile.

Prioritar este să se conecteze drumurile forestiere între ele pentru a asigura circulația în siguranță și accesul la localitățile cele mai apropiate.

Până la 6 mai au fost curățați deja 154 de kilometri din rețeaua de drumuri forestiere – mai mult decât cei 115 kilometri planificați inițial. „Având în vedere succesul lucrărilor, amploarea intervenției și nevoile identificate pe teren, a fost stabilit un nou obiectiv – 178,31 kilometri”, se arată în același comunicat.

„Dacă autoritățile ar reuși să elimine toată această lemnărie uscată, aș fi mult mai liniștit, pentru că este o cantitate imensă de combustibil pentru incendiu… Aici, pe terenul meu, încerc să curăț cât pot de mult”, a declarat pensionarul de 79 de ani Manuel Calanias într-un interviu pentru AFP.

Lucrările includ nu doar curățarea drumurilor, ci și igienizarea terenurilor, precum și crearea de benzi de gestionare a materialelor combustibile (zone unde vegetația este rarită sau cosită) – sarcini care, după cum subliniază municipalitatea, sunt esențiale pentru reducerea riscului incendiilor naturale.

În total, se preconizează intervenția pe o suprafață de 198,95 hectare, „inclusiv benzi de-a lungul rețelei rutiere municipale și în zonele de contact cu zonele industriale din Marinha Grande și Vieira de Leiria”, se arată în comunicatul publicat pe site-ul primăriei.

Oamenii de știință ai grupului World Weather Attribution (WWA) au avertizat acum câteva zile că 2026 ar putea deveni unul dintre cei mai extremi ani din istoria mondială în ceea ce privește amploarea incendiilor forestiere, din cauza combinării schimbărilor climatice cu intensificarea fenomenului El Niño.

„Se așteaptă o vară deosebit de fierbinte, iar pentru regiunea noastră aceste păduri de pini sunt o adevărată pulbere de pușcă”, avertizează primarul din Marinha Grande.

Substanța ignifugă va deveni unul dintre principalele mijloace de luptă cu focul

Administrația Națională pentru Situații de Urgență și Protecție Civilă (ANEPC) recunoaște că în 2026 atenția va fi concentrată în districtul Leiria (cu un nou focus pe Pedrógão Grande) – zona cea mai afectată de furtuna „Cristina” din cauza cantității mari de material combustibil la sol.

Zone critice sunt considerate și alte două districte din masivul forestier al interiorului țării – Coimbra și Castelo Branco, precum și Nordul și Algarve, a declarat într-un interviu pentru agenția Lusa comandantul național pentru situații de urgență și protecție civilă, Mário Silvestri.

Autoritățile intenționează să atace incendiile în primele minute și planifică utilizarea pe scară largă a retardantului – o substanță chimică capabilă să încetinească sau chiar să oprească propagarea focului.

„Anul acesta vom avea încă patru baze aeriene care vor opera cu retardant. În total vor fi cinci. Dorim ca procentul deja ridicat de incendii stinse cu succes în faza inițială să crească și mai mult”, a declarat Mário Silvestri.

Această substanță a fost folosită doar într-o singură bază aeriană în 2025, însă după rezultatele obținute va deveni „una dintre principalele priorități” în 2026, a adăugat Mário Silvestri, mizând pe aceasta pentru a controla incendiile care astăzi se răspândesc mult mai puternic decât acum zece ani.

În cadrul acestei strategii de prevenție, în fiecare subregiune a țării vor fi dislocate echipe specializate de recunoaștere, a căror sarcină este să transmită conducătorului operațiunii informații cheie despre riscuri și tipul incendiului. Aceasta ar trebui să sporească eficiența comunicării în sistem și să asigure o intervenție mai timpurie.

De asemenea, a fost crescut numărul echipelor de reacție sporită – de la una la patru. Acestea sunt forțe cu capacități tactice extinse, atrase în situații care necesită intervenții prelungite.

Toate noutățile vor fi testate prin exerciții operaționale intensive menite să asigure coordonarea tuturor structurilor implicate.

Gruparea specială pentru combaterea incendiilor naturale (DECIR) va fi întărită în 2026 comparativ cu anul precedent.

În perioada cea mai tensionată – faza „Delta” – între 1 iulie și 30 septembrie, DECIR va număra 15.149 de membri în 2.596 de echipe, cu 3.463 de mijloace terestre și 81 de aeronave. Două elicoptere Black Hawk ale forțelor aeriene, cu capacitate de încărcare sporită și capabile să execute operațiuni mai complexe, vor fi folosite pentru prima dată în stingerea incendiilor.

În această perioadă foarte tensionată, autoritățile vor avea la dispoziție 50 de mașini șenilate – de două ori mai multe decât în 2025; alte 18 vor fi puse la dispoziție de ICNF, a declarat secretarul de stat pentru protecția civilă Rui Rocha într-un interviu pentru JN/TSF.

Din vinerea trecută în țară este activată prima suplimentare a forțelor din acest an, denumită „nivelul Bravo”, care va rămâne în vigoare până la sfârșitul lunii mai: în stare de pregătire sporită se află 11.955 de membri în 2.031 de echipe, susținuți de 2.599 de mașini și 37 de mijloace aeriene.

Potrivit comandantului național pentru situații de urgență și protecție civilă, planul prezentat poate fi ajustat în funcție de evaluările realizate în diferite etape ale implementării sale.