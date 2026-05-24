Furtună în Antarctica a dus la pierderea în mare a containerelor cu combustibil și deșeuri.

În apropierea coastelor Antarcticii a avut loc un incident ecologic neobișnuit și potențial periculos – un aisberg uriaș s-a desprins de platforma de gheață împreună cu șapte containere de marfă, în interiorul cărora se aflau motorină, echipamente și deșeuri, scrie ABC, preluat de unian.net.

Despre incident au anunțat reprezentanții stației germane antarctice Neumayer III. Ulterior, incidentul a fost analizat în detaliu la întâlnirea anuală consultativă privind Tratatul Antarcticii, care a avut loc în Hiroshima, Japonia.

Containerele se aflau la câteva sute de metri de marginea platformei de gheață. Acestea erau pregătite pentru încărcarea ulterioară pe o navă care urma să transporte deșeurile de la stație.

Dintre încărcături făceau parte – un container cu 9.500 de litri de motorină arctică, patru containere cu deșeuri menajere, un generator cu combustibil și un modul pentru adăpostirea personalului.

Înainte de plasare, specialiștii nu au constatat fisuri sau semne de instabilitate a gheții. Totuși, în perioada 13-20 ianuarie, regiunea a fost lovită de o furtună antarctică puternică, cu vânturi de până la 130 km/h. După îmbunătățirea vremii, angajații stației au descoperit că o porțiune uriașă de gheață, de aproximativ 500 pe 300 de metri, s-a desprins și a plutit în mare împreună cu toate containerele.

„Din păcate, toate containerele s-au aflat pe aisbergul desprins”, se menționează în raportul oficial.

Inițial, specialiștii germani au luat în considerare posibilitatea unei căutări aeriene, însă deja a doua zi aisbergul a fost observat de echipajul vasului de spargere a gheții RV Polarstern. În acel moment, blocul de gheață plutea la aproximativ 140 de kilometri de stație.

Glaciologii au evaluat stabilitatea aisbergului și au permis o operațiune limitată de salvare. Cu ajutorul elicopterelor, cercetătorii au evacuat aproximativ o tonă de echipamente, inclusiv trei butoaie cu 580 de litri de motorină, baterii și butelii de gaz. Totuși, continuarea operațiunii a devenit prea periculoasă.

„Riscul de prăbușire a aisbergului a crescut, astfel încât continuarea salvării încărcăturii ar fi putut pune în pericol viața oamenilor”, se arată în raport.

Pe 25 ianuarie, lucrările au fost întrerupte. Ultima dată aisbergul a fost monitorizat de sateliți pe 22 februarie. Ulterior, oamenii de știință presupun că blocul de gheață s-a destrămat, iar containerele au căzut pe fundul mării. Cel mai mare motiv de îngrijorare îl reprezintă containerul cu motorină.

Specialiștii consideră că, în cazul căderii în apă sau scufundării la adâncime, recipientul ar fi putut suferi avarii.

„În ambele cazuri, motorina probabil s-a scurs în mediul înconjurător”, se precizează în document.

Deși motorina arctică este considerată mai ușoară și se evaporă mai repede decât combustibilul naval obișnuit, temperaturile scăzute din Antarctica încetinesc semnificativ descompunerea naturală a produselor petroliere. Oamenii de știință avertizează că poluarea poate persista în ecosistem pentru o perioadă îndelungată.

După incident, specialiștii germani au decis să modifice regulile de depozitare a mărfurilor – acum containerele vor fi plasate la cel puțin cinci kilometri de marginea platformei de gheață.