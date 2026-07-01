Furtună fără precedent la București: Străzi transformate în râuri și copaci doborâți.

O furtună puternică, însoțită de ploi torențiale și vijelii, a provocat haos în noaptea de marți spre miercuri în București și județul Ilfov.

Circulația rutieră și transportul public au fost grav afectate, mai multe bulevarde au fost inundate, o stație de metrou a fost închisă, iar autoritățile au emis patru mesaje RO-ALERT, ultimul fiind de cod roșu, transmite ziua.md.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov a înregistrat peste 1.950 de solicitări de intervenție.

Cele mai multe intervenții au vizat degajarea copacilor doborâți de vânt, evacuarea apei din locuințe, subsoluri și curți, precum și îndepărtarea elementelor de construcție desprinse. În București au fost avariate cel puțin 428 de autoturisme și 64 de imobile.

Traficul rutier a fost perturbat pe numeroase artere importante.

În timpul furtunii s-au înregistrat cantități de precipitații de până la 40 l/mp, rafale de vânt de 50-70 km/h și grindină cu diametrul de până la 3 centimetri.