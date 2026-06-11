Furtul coifului de aur românesc s-a încheiat cu pedepse cu închisoarea în Olanda.

Jafurile relicvelor naționale au provocat o reacție puternică la București și au dus la demisia directorului Muzeului Național de Istorie a României, transmite logos-pres.md.

La 25 ianuarie 2025, infractorii au pătruns în muzeu și au furat exponatele centrale ale expoziției „Dacia – imperiul aurului și argintului”. Printre acestea se număra coiful de aur de la Coțofenești din secolul al V-lea î.Hr., unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale patrimoniului cultural antic al României, precum și brățările spirale dacice din aur, descoperite de arheologi în morminte rituale.