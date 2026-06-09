Funcționarii publici din Afganistan au interdicția de a folosi smartphone-uri.

Despre aceasta a anunțat luni, 8 iunie, publicația online Afghanistan International, citând un document anonim aflat în posesia redacției, transmite dw.com.

Persoanele care vor încălca riscă judecată în instanța militară. Ordinul lui Ahundzada a fost transmis de Ministerul Justiției „Taliban” șefilor instanțelor militare care activează în cadrul subdiviziunii militare a Curții Supreme în opt zone din Afganistan. „Despre directivă au fost informați și șefii poliției și conducătorii serviciilor de informații din aceste zone”, se precizează în publicație.

Potrivit autorilor, autoritățile din Afganistan au pregătit deja o listă cu numele, funcțiile, locul de desfășurare a serviciului, operatorul de telefonie mobilă și numărul de telefon al fiecărei persoane care urmează să fie monitorizată.

Talibanii au impus anterior restricții privind utilizarea smartphone-urilor și publicarea imaginilor cu ființe vii, iar în 2025 Haybatullah Ahundzada a îndemnat membrii „Taliban” să reducă utilizarea smartphone-urilor.

Acum câteva zile, departamentul de educație islamică al Ministerului Educației din guvernul „Taliban” a emis o directivă care interzice elevilor să aducă smartphone-uri în școli și seminarii religioase, scrie Afghanistan International.