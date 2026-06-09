theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
dw.com logodw
9 Iunie 2026, 18:06
2 389
Copiază linkul
Link copiat

Funcționarii publici din Afganistan au interdicția de a folosi smartphone-uri

Liderul mișcării islamiste radicale „Taliban”, aflată la putere în Afganistan, Haibatullah Akhundzada, a dat o dispoziție verbală prin care interzice membrilor grupării și funcționarilor publici să folosească smartphone-uri.

Funcționarii publici din Afganistan au interdicția de a folosi smartphone-uri.
Funcționarii publici din Afganistan au interdicția de a folosi smartphone-uri.

Despre aceasta a anunțat luni, 8 iunie, publicația online Afghanistan International, citând un document anonim aflat în posesia redacției, transmite dw.com.

Persoanele care vor încălca riscă judecată în instanța militară. Ordinul lui Ahundzada a fost transmis de Ministerul Justiției „Taliban” șefilor instanțelor militare care activează în cadrul subdiviziunii militare a Curții Supreme în opt zone din Afganistan. „Despre directivă au fost informați și șefii poliției și conducătorii serviciilor de informații din aceste zone”, se precizează în publicație.

Potrivit autorilor, autoritățile din Afganistan au pregătit deja o listă cu numele, funcțiile, locul de desfășurare a serviciului, operatorul de telefonie mobilă și numărul de telefon al fiecărei persoane care urmează să fie monitorizată.

Talibanii au impus anterior restricții privind utilizarea smartphone-urilor și publicarea imaginilor cu ființe vii, iar în 2025 Haybatullah Ahundzada a îndemnat membrii „Taliban” să reducă utilizarea smartphone-urilor.

Acum câteva zile, departamentul de educație islamică al Ministerului Educației din guvernul „Taliban” a emis o directivă care interzice elevilor să aducă smartphone-uri în școli și seminarii religioase, scrie Afghanistan International.

Sursă
dw.com logodw
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici