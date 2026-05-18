FT a anunțat că criza energetică a intrat într-o fază mai periculoasă.

Acest lucru se va întâmpla dacă materiile prime blocate în Golful Persic nu vor putea fi redirecționate prin Strâmtoarea Ormuz, informează Financial Times (FT).

Fondul Aberdeen analizează deja scenariul în care Brent-ul va urca până la 180 de dolari, ceea ce va provoca o recesiune severă în Europa și Asia. La Morgan Stanley adaugă: dacă se va realiza „scenariul de escaladare” și prețurile vor depăși pragul de 150 de dolari, lumea se va confrunta cu un deficit real de combustibil, perturbări în lanțurile de aprovizionare și o scădere a economiei globale. Analiștii estimează că în majoritatea țărilor dezvoltate criza se va manifesta în primul rând prin creșterea prețurilor, nu printr-un deficit evident.

De la începutul conflictului, lumea trăiește peste posibilitățile sale energetice: în perioada martie-iunie cererea va depăși producția cu aproximativ 6 milioane de barili pe zi (unii prevăd un deficit de 8–9 milioane). Pentru a acoperi lipsa, în prezent se eliberează din rezervele strategice câte 2 milioane de barili pe zi, însă aceste programe se vor încheia în iulie.

Potrivit AIE, rezervele mondiale s-au redus deja cu aproape 380 de milioane de barili, iar conform estimărilor JPMorgan, rezervele comerciale din țările OCDE ar putea ajunge la nivelul critic al „stresului operațional” chiar de la începutul lunii iunie. Multe rafinării nu doresc să cumpere petrol scump și să plătească pentru transportul majorat, preferând să-și epuizeze rezervele în speranța unei încheieri rapide a războiului din Iran.

Țările introduc măsuri de urgență pentru protejarea economiilor lor. Potrivit Agenției Internaționale pentru Energie (AIE), numărul statelor nevoite să recurgă la măsuri extreme a ajuns deja la 76 (la sfârșitul lunii martie erau 55). Astfel, Australia va aloca 10 miliarde de dolari pentru creșterea rezervelor de combustibil, Franța va extinde sprijinul pentru afaceri, iar India a îndemnat populația să nu cumpere aur și să renunțe la vacanțele în străinătate. În țările în curs de dezvoltare, criza a dus deja la deficit: Pakistan, Sri Lanka și Filipine au fost nevoite să introducă temporar săptămâna de lucru de patru zile, notează FT.