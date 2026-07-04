Frontul din Ucraina a stagnat în iunie: Ritmul ofensivei ruse încetinește.

Din februarie 2022, de la începutul invaziei ruse, sute de mii de oameni au fost uciși, iar milioane au fost nevoiți să-și părăsească casele.

Linia frontului în Ucraina în iunie a rămas în general stabilă, confirmând o tendință mai largă de încetinire a ritmului ofensiv al Rusiei. Acest lucru reiese dintr-o analiză realizată vineri de agenția AFP pe baza datelor Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), transmite euronews.com.

Potrivit rapoartelor din iunie, câștigul teritorial net al Rusiei a fost de 30 de kilometri pătrați — în principal în partea de nord-est a regiunii Harkov. Totuși, după cum notează analiștii ISW, acest câștig se explică în mare parte prin ajustarea datelor: pe măsură ce apar noi dovezi, incursiunile rusești limitate anterior înregistrate au fost reclasificate ca avansări consolidate.

Forțele ucrainene, la rândul lor, au avansat cu 11 kilometri pătrați în sudul regiunii Zaporojie și cu 18 kilometri pătrați în centrul regiunii Dnipropetrovsk.

„Scara și amploarea contraatacurilor ucrainene în curs în aceste regiuni rămân neclare”, a declarat echipa de informații geospațiale a ISW.

„Rezultatul acestor lupte în desfășurare nu este încă determinat și probabil va fi reflectat în date în săptămânile următoare”, au adăugat analiștii.

Militari ucraineni lansează o dronă asupra pozițiilor rusești pe linia frontului din regiunea Harkov, 20 mai 2026 AP Photo

În aprilie și mai, trupele rusești au pierdut aproximativ 403 kilometri pătrați — un indicator care subliniază încetinirea semnificativă a ritmului ofensiv al Moscovei. De la sfârșitul anului 2025, dinamica avansării a scăzut, ceea ce analiștii leagă de eficiența tot mai mare a loviturilor dronelor ucrainene, atât pe linia frontului, cât și pe distanțe medii.

Aprilie a fost prima lună în doi ani și jumătate în care forțele ruse au cedat mai mult teritoriu decât au cucerit, iar în mai Ucraina a reușit să consolideze acest rezultat. În 2026, ritmul mediu de avansare al Rusiei a fost de doar 15 kilometri pătrați pe lună — un contrast puternic față de 405 kilometri pătrați pe lună în 2025.

Aceste estimări nu includ zonele despre care Moscova susține că le-a capturat, dar pe care ISW încă nu le confirmă sau infirmă. Institutul pentru Studiul Războiului colaborează cu proiectul Critical Threats, parte a American Enterprise Institute — un alt centru american de analiză specializat în studiul conflictelor contemporane.

Potrivit estimărilor actuale, puțin peste 19% din teritoriul Ucrainei se află sub controlul Rusiei.

În această estimare sunt incluse aproximativ 7% din teritoriu — inclusiv Crimeea și părți din Donbasul industrial, care erau sub controlul Rusiei sau al grupărilor proruse încă înainte de începutul invaziei la scară largă din februarie 2022.

Majoritatea cuceririlor teritoriale rusești au avut loc în primele săptămâni ale războiului. De la începutul invaziei, declanșate în februarie 2022, sute de mii de oameni au fost uciși, iar milioane au fost nevoiți să-și părăsească locuințele.

Acest conflict, devenit cel mai sângeros din Europa de la al Doilea Război Mondial, a dus la peste două milioane de pierderi militare. Povara principală, conform unui studiu publicat miercuri de un centru american de analiză, a căzut asupra trupelor rusești.