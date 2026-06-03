Fraudele online și telefonice generează un val de apeluri la 112.

Potrivit datelor Serviciului 112, în luna mai a fost înregistrată o creștere a apelurilor legate de suspiciuni de înșelăciuni în domeniul patrimonial, fenomen care a contribuit la majorarea numărului total de solicitări recepționate de operatori.

În perioada 1–31 mai, în sistemul informațional automatizat al Serviciului 112 au fost înregistrate 201.909 apeluri, cu aproximativ 6% mai multe decât în luna aprilie, când au fost raportate 190.816 apeluri, transmite moldpres.md.

Din totalul apelurilor procesate în luna mai, 65,85% au reprezentat urgențe reale, care au necesitat evaluarea operatorilor și transmiterea cazurilor către serviciile specializate de intervenție. Restul apelurilor au fost încadrate ca non-urgente.

În medie, Serviciul 112 a recepționat zilnic 6.513 apeluri, iar cea mai aglomerată zi a lunii a adus aproximativ 7.500 de solicitări.

Cele mai multe apeluri au vizat intervenția serviciului de asistență medicală urgentă, cu o medie de 2.245 de solicitări pe zi. Pentru Poliție au fost înregistrate în medie 1.063 de apeluri zilnic, iar pentru pompieri și salvatori aproximativ 90 de apeluri pe zi.

În același timp, Serviciul 112 continuă să se confrunte cu apeluri nejustificate. Cel mai mare număr de apeluri efectuate de la același număr de telefon, fără existența unei urgențe reale, a ajuns la 624 într-o singură lună.

Instituția reamintește că apelurile non-urgente sau utilizarea abuzivă a numărului unic de urgență pot afecta capacitatea de răspuns a operatorilor și a echipajelor de intervenție.