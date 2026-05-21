Fratele lui Schumacher se căsătorește cu un francez: Nunta va avea loc la Saint-Tropez

Schumacher are 50 de ani, iar viitorul său soț, Étienne Bousquet-Cassagne, are 36 de ani și este din Franța.

Étienne și-a construit cariera în partidul de dreapta al Marinei Le Pen, „Frontul Național”, însă a părăsit politica înainte de a-l cunoaște pe Ralf.

„Este un mare avantaj că nu vorbim aceeași limbă”, a declarat Busque-Cassan pentru ziarul Neue Osnabrücker Zeitung. „În engleză și germană nu știu toate înjurăturile pe care le-am putea arunca unul altuia”.

Pe canalul Sky, pe 21 mai, va fi difuzat un serial documentar în patru episoade despre cuplu – Ralf & Étienne: Wir sagen Ja („Ralf și Étienne, spunem «Da»”). Ralf Schumacher a numit acest documentar o oportunitate de a demonta „anumite prejudecăți”.

Ralf Schumacher este fratele mai mic al șaptesprezecelui campion de Formula 1, Michael Schumacher. El a concurat în F1 între 1997 și 2007, câștigând șase curse. Anterior, Ralf a fost căsătorit cu Corinna Schumacher, iar cuplul are un fiu. Acum doi ani, a anunțat despre homosexualitatea sa și despre relația cu Étienne, iar în februarie 2026 cuplul a anunțat logodna.