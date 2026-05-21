theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Eurovision-2026
Criza gazelor
Bălți
Prețurile la carburanți
Hartă
Curs valutar
Meteo
Programa TV
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
dw.com logodw
21 Mai 2026, 22:41
11 326
Copiază linkul
Link copiat

Fratele lui Schumacher se căsătorește cu un francez: Nunta va avea loc la Saint-Tropez

Fratele lui Schumacher se căsătorește cu un francez:. Potrivit cuplului, ideea nunții a venit mai degrabă din partea anturajului lor, prietenii întrebându-i des când se va întâmpla.

Fratele lui Schumacher se căsătorește cu un francez: nunta va avea loc în Saint-Tropez
Fratele lui Schumacher se căsătorește cu un francez: nunta va avea loc în Saint-Tropez

Schumacher are 50 de ani, iar viitorul său soț, Étienne Bousquet-Cassagne, are 36 de ani și este din Franța.

Étienne și-a construit cariera în partidul de dreapta al Marinei Le Pen, „Frontul Național”, însă a părăsit politica înainte de a-l cunoaște pe Ralf.

„Este un mare avantaj că nu vorbim aceeași limbă”, a declarat Busque-Cassan pentru ziarul Neue Osnabrücker Zeitung. „În engleză și germană nu știu toate înjurăturile pe care le-am putea arunca unul altuia”.

Pe canalul Sky, pe 21 mai, va fi difuzat un serial documentar în patru episoade despre cuplu – Ralf & Étienne: Wir sagen Ja („Ralf și Étienne, spunem «Da»”). Ralf Schumacher a numit acest documentar o oportunitate de a demonta „anumite prejudecăți”.

Ralf Schumacher este fratele mai mic al șaptesprezecelui campion de Formula 1, Michael Schumacher. El a concurat în F1 între 1997 și 2007, câștigând șase curse. Anterior, Ralf a fost căsătorit cu Corinna Schumacher, iar cuplul are un fiu. Acum doi ani, a anunțat despre homosexualitatea sa și despre relația cu Étienne, iar în februarie 2026 cuplul a anunțat logodna.

Sursă
dw.com logodw
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici