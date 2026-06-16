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16 Iunie 2026, 16:30
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Franța și Emiratele Arabe Unite negociază producția comună de armament

Franța negociază cu Emiratele Arabe Unite (EAU) un parteneriat în domeniul producției de armament, a declarat ministrul Apărării din Franța, Catherine Vautrin.

Franța și Emiratele Arabe Unite negociază producția comună de armament.
Franța și Emiratele Arabe Unite negociază producția comună de armament.

Negocierile sunt deosebit de importante pentru Franța după prăbușirea proiectului franco-german de creare a unui avion de luptă de nouă generație (FCAS), scrie lesechos.fr.

Potrivit lui Votren, se discută despre participarea Emiratelor Arabe Unite la proiectul de modernizare a avioanelor Rafale, produse de corporația franceză de apărare Dassault Aviation.

Ministrul nu a oferit detalii despre posibila implicare a Emiratelor Arabe Unite în proiect. Experții consideră că este vorba în primul rând despre investiții în proiect și promisiunea de a achiziționa avioane gata construite. De asemenea, negocierile probabil vizează participarea companiei de apărare emiratene Edge.

Potrivit observatorilor, Franța și Emiratele Arabe Unite au discutat anterior despre parteneriatul pentru modernizarea Rafale, inclusiv pentru că Forțele Aeriene ale Emiratelor folosesc activ aceste avioane. Atunci discuțiile s-au lovit de refuzul categoric al Dassault de a împărtăși tehnologiile sale cu compania arabă. Experții reamintesc că exact aceleași motive au dus la destrămarea proiectului FCAS.

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