Franța propune introducerea „concediilor climatice” pe fondul caniculei extreme.

Francezii „Verzi” cer introducerea unui concediu special „climatic” de până la 5 zile din cauza caniculei extreme.

Despre acest lucru informează Le Figaro, scrie „Europa Liberă”.

La 21 iunie, „Verzii” au lansat o petiție prin care solicită introducerea unui concediu special „climatic” de până la 5 zile pentru protejarea sănătății oamenilor.

În propunere este vorba nu doar despre căldura anormală, ci și despre alte fenomene meteorologice extreme.

„Propunem crearea unui concediu climatic de până la 5 zile, pentru a permite fiecăruia să treacă mai ușor peste căldură, inundații, incendii sau închiderea școlilor din cauza fenomenelor climatice, fără pierderea venitului. Nimeni nu ar trebui să-și pună în pericol propria sănătate sau sănătatea celor dragi doar pentru a merge la muncă”, subliniază inițiatorii.

Ei au dat ca exemplu modelul Spania, unde din 2024 există un concediu plătit de 4 zile, pentru ca oamenii să nu fie nevoiți să se deplaseze în condiții meteorologice extreme și să-și pună sănătatea în pericol.

În Franța, de câteva zile se menține o vreme extrem de caldă pe întreg teritoriul țării, iar în zilele următoare se așteaptă o intensificare a căldurii, local până la 45°C.

Din cauza căldurii vor fi închise 845 de instituții de învățământ, alte 1.800 vor modifica programul orelor. De asemenea, au fost introduse restricții privind consumul de alcool.