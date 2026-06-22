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eurointegration.com.ua logoeurointegration
22 Iunie 2026, 14:00
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Franța propune introducerea „concediilor climatice” pe fondul caniculei extreme

Francezii „Verzi” cer introducerea unui concediu special „climatic” de până la 5 zile din cauza caniculei extreme.

Franța propune introducerea „concediilor climatice” pe fondul caniculei extreme.
Franța propune introducerea „concediilor climatice” pe fondul caniculei extreme.

Despre acest lucru informează Le Figaro, scrie „Europa Liberă”.

La 21 iunie, „Verzii” au lansat o petiție prin care solicită introducerea unui concediu special „climatic” de până la 5 zile pentru protejarea sănătății oamenilor.

În propunere este vorba nu doar despre căldura anormală, ci și despre alte fenomene meteorologice extreme.

„Propunem crearea unui concediu climatic de până la 5 zile, pentru a permite fiecăruia să treacă mai ușor peste căldură, inundații, incendii sau închiderea școlilor din cauza fenomenelor climatice, fără pierderea venitului. Nimeni nu ar trebui să-și pună în pericol propria sănătate sau sănătatea celor dragi doar pentru a merge la muncă”, subliniază inițiatorii.

Ei au dat ca exemplu modelul Spania, unde din 2024 există un concediu plătit de 4 zile, pentru ca oamenii să nu fie nevoiți să se deplaseze în condiții meteorologice extreme și să-și pună sănătatea în pericol.

În Franța, de câteva zile se menține o vreme extrem de caldă pe întreg teritoriul țării, iar în zilele următoare se așteaptă o intensificare a căldurii, local până la 45°C.

Din cauza căldurii vor fi închise 845 de instituții de învățământ, alte 1.800 vor modifica programul orelor. De asemenea, au fost introduse restricții privind consumul de alcool.

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