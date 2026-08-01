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kommersant.ru logokommersant
1 August 2026, 11:45
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Franța desfășoară trupe la granița cu Spania în urma crizei migraționale

În departamentul Pirineii Orientali, aflat la granița cu Spania, Franța a desfășurat patru unități de forțe mobile, avioane și drone, a declarat președintele țării, Emmanuel Macron.

Franța desfășoară trupe la granița cu Spania în urma crizei migraționale.
Franța desfășoară trupe la granița cu Spania în urma crizei migraționale.

Astfel a reacționat Parisul la afluxul masiv de migranți în spaniola Ceuta, scrie kommersant.ru.

„Ceuta nu beneficiază de libertatea de circulație către restul zonei Schengen. Totuși, încă de ieri i-am cerut ministrului de interne ca, dacă este necesar, să intensifice controlul la frontiera noastră cu Spania: au fost desfășurate patru unități ale forțelor mobile, avioane și drone”, a scris Macron pe o rețea de socializare X.

După cum a adăugat președintele Franței, Parisul este pregătit să ofere ajutor Madridului. El a menționat, de asemenea, importanța cooperării cu Marocul, care ajută la readucerea migranților din Ceuta pe teritoriul său.

Ceuta este o autonomie spaniolă situată pe coasta mediteraneană a Africii și are o frontieră comună cu Marocul. Pe 30 și 31 iulie, prin frontieră au pătruns ilegal deodată zeci de mii de locuitori ai Africii, iar apoi, pe mare, au încercat să ajungă în partea europeană a Spaniei. Cel puțin 57 de persoane au murit.

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