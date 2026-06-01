meduza.io
1 Iunie 2026, 11:16
7 316
Franța a reținut în Oceanul Atlantic un petrolier al „flotei din umbră” rusești

Forțele Navale Franceze au reținut în Oceanul Atlantic petrolierul „Tagor”, aflat sub sancțiuni internaționale. Despre aceasta a anunțat președintele Franței, Emmanuel Macron.

Reținerea a avut loc dimineața zilei de 31 mai. Potrivit lui Macron, petrolierul venea din Rusia. Operațiunea a fost realizată împreună cu partenerii Franței, inclusiv Regatul Unit, „în strictă conformitate cu dreptul maritim”, scrie meduza.io.

„Este inacceptabil ca navele să ocolească sancțiunile internaționale, să încalce dreptul maritim și să finanțeze războiul pe care Rusia îl poartă împotriva Ucrainei de mai bine de patru ani. Aceste nave, care ignoră chiar și cele mai elementare reguli ale navigației maritime, reprezintă, de asemenea, o amenințare pentru mediu și siguranța generală”, a declarat Macron.

Petrolierul „Tagor” este sancționat de SUA, Uniunea Europeană, Regatul Unit și Ucraina. Nava a intrat sub restricțiile britanice în februarie 2026. Într-o declarație a guvernului britanic se menționa că Londra consideră petrolierul parte a „flotei din umbră” a Rusiei. Potrivit datelor Uniunii Europene, petrolierul transportă petrol și produse petroliere produse în Rusia. În lista americană de sancțiuni se precizează că petrolierul navighează sub pavilionul Panama.

Franța nu este la prima reținere a petrolierelor din „flota din umbră” a Rusiei. În martie, forțele navale ale țării au reținut petrolierul „Daina”, care venea din Murmansk sub pavilionul Mozambicului. Totuși, după o lună, autoritățile franceze au permis „Dainei” să părăsească portul Marsilia.

meduza.io
